Sejumlah laporan media mengungkap situasi pemain sayap Al Ahli asal Brasil, Wenderson Galeno, terkait keikutsertaannya dalam laga El Clasico mini melawan Al Shabab di Liga Roshn Saudi.

Al Ahli akan bertandang ke markas Al Shabab pada Jumat mendatang, di Stadion SHG Arena di ibu kota Saudi, Riyadh, dalam pekan kedua belas Liga Roshn.

Surat kabar "Arriyadiyah" Saudi menyebutkan bahwa Galeno kini mendekati pemulihan untuk kembali ke Al Ahli, setelah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa jam terakhir, pasca cedera yang membuatnya absen bersama tim belakangan ini.

Pemain sayap asal Brasil itu absen dari laga Al Ahli melawan Al Feiha dan Al Khaleej di Liga Roshn Saudi, serta Al Wasl asal Uni Emirat Arab dan Al Gharafa asal Qatar di Liga Champions Asia Elite, akibat cedera otot adduktor.

Pertandingan berikutnya ALS Saudi Pro League 14.00 AHL

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa pelatih kepala Al Ahli asal Belanda, Marino Pusic, menginginkan kembalinya seluruh pemain yang cedera sebelum El Clasico melawan Al Shabab, terutama Galeno, namun ia masih menunggu hasil laporan medis masing-masing pemain.

Pemain berusia 29 tahun itu telah tampil dalam 11 laga bersama "Al Raqi" sejak awal musim ini, dengan mencetak satu gol dan tanpa satu pun assist.

Perlu dicatat bahwa Al Ahli menempati peringkat kelima dalam klasemen Liga Saudi dengan koleksi 21 poin, hasil dari 7 kemenangan dan 3 kekalahan, terpaut 6 poin di belakang Al Hilal yang memuncaki klasemen.