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Legenda Brasil Ronaldinho bersiap untuk kembali ke lapangan lewat pintu klub Ravenna, setelah ia mengungkap dua alasan di balik persetujuannya untuk memainkan sebuah pertandingan resmi bersama tim menghadapi Forli, Minggu besok, dalam ajang kompetisi Serie C Italia, meski telah pensiun dari sepak bola sejak 11 tahun lalu.

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Ronaldinho menegaskan bahwa "persahabatan" yang menjalin hubungannya dengan Ignazio Cipriani, presiden klub Ravenna, menjadi salah satu alasan utama yang mendorongnya menyetujui untuk menjalani pengalaman ini, selain harapannya untuk mewujudkan sejumlah tujuan bersama di masa depan.

Bintang asal Brasil itu dijadwalkan kembali ke lapangan besok, Minggu 15 November, ketika ia tampil bersama Ravenna menghadapi tetangganya, Forli, dalam ajang Serie C Liga Italia.

Andrea Mandorlini, pelatih Ravenna, mengakhiri perdebatan soal peran Ronaldinho dalam pertandingan tersebut, setelah ia memastikan bahwa Ronaldinho akan tampil sebagai starter, dengan bermain selama kurang lebih 30 menit.

Sebelumnya, Ronaldinho pernah bermain di Italia mengenakan kostum Milan pada periode 2008 hingga 2011, dan berhasil mencetak gol pertamanya bersama Rossoneri dalam sebuah derby melawan Inter Milan.

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Ronaldinho berkata, dalam pernyataan kepada surat kabar Italia "La Gazzetta dello Sport": "Itu adalah gol pertamaku di Italia, dan itu gol yang istimewa, dan tentu saja aku tidak melupakannya, terutama karena orang-orang mengingatkanku akan gol itu hampir setiap kali aku kembali ke Italia."

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Pertandingan berikutnya RAV Serie C 11.30 FOR

Ia menambahkan: "Masa-masaku bersama Milan luar biasa bagi semua orang, baik bagi orang-orang yang menyambutku, maupun gol-gol dan kenangan yang kualami. Gol-gol, latihan, pusat latihan Milanello, gol di derby, rekan-rekan setim, dan kemenangan-kemenangan.. Milan selalu menjadi kenangan yang indah bagiku, dari segala sisi."

Ronaldinho tiba di Italia pada hari Jumat, dan makan malam bersama rekan-rekan setimnya tadi malam, sebelum bergabung dengan mereka hari ini untuk menjalani sesi latihan pertamanya bersama Ravenna.

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Bintang asal Brasil itu menjelaskan: "Sekarang aku ingin membahagiakan para suporter Ravenna, karena besarnya kecintaan yang mereka miliki."

Ia melanjutkan: "Aku senang karena akan bisa kembali ke lapangan setelah sekian lama waktu berlalu. Aku suka gagasan bahwa aku mampu membahagiakan para suporter baru ini yang kini telah menjadi penggemarku."

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Pertandingan resmi terakhir yang dijalani Ronaldinho adalah pada tahun 2015 mengenakan kostum Fluminense menghadapi Goias, sementara pertandingan terakhirnya bersama Milan tercatat pada Desember 2010, ketika ia menghadapi Roma.

Mengenai alasan-alasan yang mendorongnya menyetujui untuk menjalani sebuah pertandingan resmi setelah 11 tahun pensiun, Ronaldinho menjawab: "Karena persahabatan yang menjalin hubungan kami dengan Ignazio Cipriani, presiden Ravenna, dan karena tujuan-tujuan yang ingin kami wujudkan di masa depan."

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Ia menambahkan: "Aku di sini untuk menjalani pengalaman yang unik, istimewa, dan berbeda dalam hidupku, dan aku yakin ini akan menjadi hari yang luar biasa bagi para pemain lain juga, atau setidaknya aku berharap begitu."

Ia menutup: "Kini aku mendapat kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baru di dunia sepak bola lagi, dan itu adalah hal yang membahagiakanku, sekaligus memberikan para suporter sebuah hari yang indah, sementara mereka menikmati dengan bahagia awal dari petualangan yang luar biasa ini. Yang kuharapkan hanyalah agar kita semua menghabiskan hari yang menyenangkan bersama-sama."