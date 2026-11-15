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Timnas Inggris mengakhiri rangkaian laga bersejarah tanpa kekalahan milik Spanyol, setelah menjatuhkan mereka dengan kemenangan dramatis berskor 3-2 pada Minggu malam, di Stadion Metropolitano, dalam laga pekan keenam sekaligus terakhir fase grup UEFA Nations League, sehingga mengakhiri rangkaian yang berlangsung selama 968 hari, yang merupakan yang terpanjang di antara tim-tim nasional Eropa di seluruh kompetisi.

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Jaringan statistik "Opta" mengungkap bahwa kekalahan dari Inggris adalah yang pertama bagi timnas Spanyol sejak Maret 2024, ketika mereka kalah dari Kolombia dalam laga persahabatan. Dengan demikian berakhir pula rangkaian 43 pertandingan beruntun tanpa kekalahan, sebuah angka luar biasa yang mencerminkan besarnya konsistensi yang dicapai timnas Spanyol, sang juara dunia, selama periode tersebut.

Arti penting kemenangan Inggris tidak berhenti pada upaya menghentikan rangkaian tak terkalahkan Spanyol, sebab timnas Inggris meraih pencapaian bersejarah lainnya setelah untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka mengalahkan timnas yang menempati peringkat pertama dunia dalam peringkat Federasi Sepak Bola Internasional, dalam pertandingan yang digelar di luar Inggris, dan itu merupakan upaya ketujuh mereka sejak peluncuran peringkat FIFA pada 1992.

"Opta" menambahkan bahwa timnas Inggris meraih pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya dari segi hasil pertandingan di luar kandang, setelah mencapai sepuluh kemenangan beruntun di luar kandang di seluruh ajang. Ini merupakan kali pertama mereka berhasil mencatatkan rangkaian seperti ini sepanjang sejarah, yang menegaskan perkembangan mereka dalam laga-laga yang dijalani jauh dari pendukungnya.

Angka-angka ini hadir setelah malam yang luar biasa bagi timnas Inggris di bawah asuhan Thomas Tuchel, yang menampilkan permainan kuat dari timnya menghadapi sang juara dunia, dan mendominasi babak pertama, sebelum menerjemahkan keunggulannya menjadi gol yang dicetak Harry Kane dari titik penalti pada menit ke-45, setelah ia dilanggar di dalam kotak penalti.

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Di awal babak kedua, Inggris melanjutkan keunggulan mereka dan Ezri Konsa mencetak gol kedua pada menit ke-53 dari sepak pojok yang dieksekusi Declan Rice, sebelum Ben White menambah gol ketiga empat menit kemudian, memanfaatkan serangan balik cepat yang dipimpin Jude Bellingham.

Meski unggul tiga gol, pertandingan mengalami perubahan besar setelah Elliot Anderson diusir pada menit ke-64, menyusul pelanggarannya terhadap Lamine Yamal di dalam kotak penalti, sehingga timnas Spanyol mendapatkan penalti yang diselesaikan Mikel Oyarzabal menjadi gol untuk memperkecil selisih pada menit ke-65, sebelum Nico Williams menambah gol kedua bagi Spanyol pada menit ke-75.

Tuchel pun terpaksa memperkuat sisi pertahanan dan melakukan beberapa pergantian untuk mempertahankan keunggulan, di tengah tekanan Spanyol yang terus berlanjut pada menit-menit akhir, namun timnas Inggris berhasil bertahan hingga peluit akhir, memastikan kemenangan dengan skor 3-2 dan mengamankan puncak grup di Liga Bangsa-Bangsa Eropa.