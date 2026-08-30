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Setelah 6 pekan, Al Hilal kembali diperkuat Salem Al Dawsari

S. Al-Dawsari
Al Hilal
Saudi Pro League
Arab Saudi

Kabar gembira

Klub Al Hilal mengumumkan kembalinya sang kapten, Salem Al Dawsari, ke markas klub hari ini untuk melanjutkan program pemulihannya setelah absen selama sekitar 6 pekan akibat cedera, dalam langkah baru yang mendekatkan bintang "Sang Pemimpin" itu untuk kembali ke lapangan dan memulihkan kesiapannya bermain bersama tim.

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Akun resmi Al Hilal melalui platform "X" mengunggah sebuah video yang memperlihatkan Al Dawsari di dalam markas klub, bersamaan dengan dimulainya tahap baru dari program terapinya, setelah sebelumnya ia menjalani operasi pada tendon lutut yang membuatnya absen dari pertandingan dan memaksanya menjauh dari latihan kolektif.

Al Dawsari saat ini menjalani program pemulihan di dalam Al Hilal di bawah pengawasan tim medis, di mana tahap berikutnya akan mencakup latihan di ruang persiapan fisik dengan tujuan meningkatkan tingkat kebugaran dan menyelesaikan proses pemulihan secara bertahap, sebagai persiapan untuk kemudian beralih ke latihan dengan bola.

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Al Hilal
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Menurut yang diumumkan Al Hilal, hingga saat ini sang pemain telah menyelesaikan sekitar 6 pekan sejak menjalani operasi, sementara ia masih membutuhkan waktu tambahan antara dua pekan hingga 4 pekan, sesuai penilaian medis, sebelum ia mampu kembali bermain secara penuh.

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Prediksi menunjukkan kemungkinan kembalinya Al Dawsari ke lapangan setelah jeda internasional mendatang, jika tahapan pemulihan berjalan sesuai program yang telah disusun tanpa kendala apa pun, sehingga setelahnya ia mulai memulihkan sensitivitas bertanding dan secara bertahap bergabung kembali dalam perhitungan staf teknis.

Salem Al Dawsari sebelumnya telah menjalani operasi pada tendon lutut pada Juli lalu, di tengah perkiraan awal yang menyebut bahwa ia akan absen dari lapangan selama antara 6 hingga 8 pekan paling sedikit, yang berarti sang pemain saat ini telah mendekati waktu yang diperkirakan untuk kembalinya.

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