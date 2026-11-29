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Bintang Atletico Madrid asal Nigeria, Ademola Lookman, masuk dalam radar AS Roma untuk bursa transfer musim dingin pada Januari mendatang.

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Menurut harian Corriere dello Sport, Lookman kian dekat untuk meninggalkan Atletico Madrid akibat minimnya kesempatan bermain belakangan ini.

Roma membutuhkan jasa pemain seperti Lookman, yang mampu menusuk sambil membawa bola dan memiliki naluri mencetak gol yang tajam, selain piawai bekerja sama dengan rekan setimnya serta unggul secara fisik.

Sejak 500 hari lalu, tepatnya pada awal bursa transfer pertama Gian Piero Gasperini di Roma, sang pelatih meminta klub merekrut pemain dengan karakteristik seperti Ademola Lookman, yang merupakan salah satu figur kunci yang membawa Atalanta melakukan lompatan besar di level Eropa.

Kini, bursa transfer membuka peluang menggiurkan bagi Roma untuk mendapatkan Ademola Lookman sendiri, alih-alih sekadar merekrut pemain yang mencoba meniru karakteristiknya, meski sebagian dari mereka memiliki kemampuan yang meyakinkan.

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Lookman belum menampilkan performa yang diharapkan bersama Atletico Madrid. Ia hanya mencetak dua gol dalam 15 pertandingan dan tidak pernah tampil sebagai starter sejak pertengahan September lalu.

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Karena alasan itu pula, klub Spanyol tersebut kini terbuka untuk melepas Lookman dan mematok harganya sekitar 40 juta euro, dengan kemungkinan menurunkannya hingga maksimal 35 juta euro.

Nominal tersebut bukan hambatan yang mustahil diatasi oleh kemampuan finansial Roma, meski para petinggi klub ibu kota itu tentu lebih memilih untuk menegosiasikan peminjaman sang pemain dengan klausul opsi pembelian.

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Kesepakatan ini bisa jadi serupa dengan transaksi yang dilakukan Roma pada Januari 2026 saat mendatangkan Donyell Malen dari Aston Villa, dengan skema peminjaman terlebih dahulu sebelum keputusan pembelian diambil kemudian.

Masih ada perselisihan lama yang harus diselesaikan antara Ademola Lookman dengan Gasperini dan D'Amico, yang bisa menjadi salah satu persoalan yang perlu dituntaskan sebelum kesepakatan ini dilanjutkan.