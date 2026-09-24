Pelatih Real Madrid asal Portugal, Jose Mourinho, memanfaatkan jeda internasional untuk memberikan waktu bersantai bagi timnya setelah kekalahan dalam derbi Madrid di Stadion Metropolitano, dan menyusun rencana individual bagi setiap pemain dengan fokus pada fase mendatang.

Menjernihkan pikiran dan bersiap untuk masa depan; inilah moto Valdebebas selama libur panjang ini. Mourinho ingin memanfaatkan dua pekan ke depan untuk mencapai dua tujuan: memberikan kesempatan kepada para pemainnya untuk bersantai setelah kekalahan dari Atletico Madrid, dan pada saat yang sama, memulai persiapan individual untuk apa yang akan datang, sebagaimana diberitakan surat kabar "Marca".

Oleh karena itu, tidak akan ada program latihan yang seragam di Valdebebas, dan setiap pemain akan menjalani programnya masing-masing sesuai dengan kebutuhan individualnya.

Pelatih asal Portugal itu sebelumnya telah menyetujui pemberian empat hari istirahat kepada para pemain setelah derbi, bahkan sebelum kekalahan dari Atletico Madrid. Para pemain akan kembali besok, Jumat, dan setelah itu mereka akan memulai program latihan yang dirancang khusus untuk mereka, dengan tujuan agar masa istirahat ini menjadi produktif.

Sebagian akan mendapatkan lebih banyak istirahat, sementara yang lain akan terus berlatih, dan sebagian lagi akan memanfaatkan dua pekan ini untuk melakukan latihan tertentu yang belum sempat mereka rampungkan selama masa persiapan musim.

Di antara para pemain yang tetap berada di Real Madrid: Courtois, Lunin, Asensio, Militao, Carreras, Rudiger, Mendy, Valverde, Tchouameni, Tiago, dan Rodrygo.

Mereka semua tidak akan menjalani jadwal atau beban kerja yang sama. Tim pelatih akan merancang sesi latihan dan hari-hari individual sesuai kebutuhan masing-masing pemain. Ini tidak hanya soal istirahat, tetapi tentang memanfaatkan periode ini untuk persiapan optimal menghadapi fase mendatang.

Situasinya akan berbeda bagi para pemain yang cedera. Militao, Rodrygo, dan Mendy harus terus datang ke Valdebebas sepanjang pekan untuk menyelesaikan program pemulihan mereka. Bagi mereka, tidak ada ruang untuk beristirahat, karena tujuannya adalah memanfaatkan setiap hari untuk meningkatkan kebugaran fisik mereka.

Menurut surat kabar yang sama, Valverde juga akan menjalani sesi latihan khusus selama periode ini, sedangkan Asensio akan menjalani sejumlah tes, di mana ia akan memanfaatkan periode ini untuk menentukan apakah ia akan menjalani operasi atau tidak, berdasarkan perkembangan cederanya pada tulang kaki.

Kondisi Tchouameni dinilai sangat penting, karena gelandang asal Prancis itu kini akan mendapatkan kesempatan untuk merampungkan sebagian latihan pramusim yang belum sempat ia jalani, dalam upaya untuk mengembalikan level terbaiknya.

Masalah bagi Mourinho adalah tugas ini akan terbatas: sebagian besar timnya akan berada jauh dari Valdebebas, karena lima belas pemain Real Madrid dipanggil oleh tim nasional masing-masing untuk tampil dalam pertandingan internasional antara bulan September dan Oktober.

Mourinho akan menjalani dua pekan dengan skuad yang tidak lengkap, tetapi ia bertekad untuk memanfaatkan periode ini sebaik mungkin. Tujuannya tidak terbatas pada mengembalikan kebugaran penuh para pemain yang cedera atau memberikan istirahat kepada mereka yang membutuhkannya, tetapi juga mencakup membangun tim yang akan menjalani pertandingan-pertandingan mendatang. Sejumlah pemain tim muda akan turut ambil bagian dalam upaya ini, dan mereka akan mendapatkan kesempatan lain bersama tim utama.

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