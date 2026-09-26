Setelah 3 tahun, Salman Al-Faraj menghidupkan kembali perseteruan dengan Mancini

Perselisihan lama antara Salman Al-Faraj, mantan pemain Neom, dengan pelatih Italia Roberto Mancini kembali mencuat ke permukaan setelah bertahun-tahun berlalu dari krisis yang mempertemukan kedua pihak di dalam timnas Arab Saudi. Hal ini terjadi menyusul kekalahan Italia dari Belgia dengan skor 2-0, pada laga pembuka perjalanan mereka di UEFA Nations League.

Al-Faraj memanfaatkan kekalahan timnas Italia dari Belgia untuk melontarkan pesan sindiran kepada Mancini melalui akun "Snapchat"-nya, yang ia tulis: "Wah, Belgia benar-benar mempermalukan dia, orang yang tidak tahu cara melatih tapi malah sibuk memberi arahan, artinya aku yang benar dan kalian yang salah", dalam sindiran langsung kepada pelatih Italia yang kembali menukangi "Azzurri" setelah kepergiannya dari timnas Arab Saudi.

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Komentar Al-Faraj muncul setelah Mancini berbicara usai pertandingan mengenai keunggulan timnas Belgia sepanjang babak pertama, dengan mengakui bahwa lawan merupakan pihak yang lebih baik, sebelum penampilan Italia membaik pada babak kedua tanpa mampu membawa tim bangkit dalam hal hasil. Pernyataan tersebut kembali mengingatkan pada perselisihan yang terjadi antara sang pelatih dan mantan kapten Al-Hilal itu selama masa kerjanya bersama timnas Arab Saudi.

Awal mula krisis ini bermula pada Agustus 2023, ketika Mancini menangani timnas Arab Saudi menggantikan pelatih Prancis Hervé Renard. Al-Faraj kala itu hadir dalam skuad Arab Saudi pada pemusatan latihan Oktober di tahun yang sama, di mana ia tampil sebagai pemain pengganti melawan Nigeria, kemudian tampil sebagai starter saat menghadapi Mali sebelum meninggalkan lapangan akibat cedera, sebelum situasi antara kedua pihak berkembang dengan cepat.

Setelah itu, Mancini memutuskan mencoret Al-Faraj dari skuad timnas Arab Saudi yang berlaga di Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar, dengan alasan bahwa sang pemain memutuskan untuk tidak bergabung dalam pertandingan-pertandingan persahabatan. Hal ini ditolak mentah-mentah oleh Al-Faraj, yang menegaskan bahwa ia telah memberi tahu sang pelatih tentang keinginannya membela timnas dan semangatnya untuk tampil bersama Arab Saudi, serta menuntut Federasi Sepak Bola Arab Saudi untuk menyelidiki pernyataan sang pelatih.

Krisis ini tidak berhenti pada pernyataan yang saling dilontarkan, setelah kasus tersebut memasuki jalur resmi, di mana Komite Profesional mengeluarkan keputusan untuk mendenda Salman Al-Faraj sebesar 100 ribu riyal Saudi, setelah terbukti menunjukkan ketidakinginannya untuk bergabung dengan timnas usai dipanggil ke pemusatan latihan Oktober 2023, sesuai dengan yang tertera dalam pertimbangan keputusan resmi tersebut, sehingga menuntaskan berkas ini secara administratif meski kontroversi seputar versi masing-masing pihak terus berlanjut.

Setelah sekitar 3 tahun berlalu dari awal krisis, komentar Salman Al-Faraj kembali membawa kisah ini ke sorotan sekali lagi, namun kali ini dari luar barisan timnas, setelah ia menemukan peluang dalam kekalahan Italia dari Belgia untuk mengomentari Mancini, sehingga salah satu kisah perselisihan paling menonjol yang terjadi selama masa sang pelatih Italia bersama timnas Arab Saudi kembali mencuat ke permukaan.