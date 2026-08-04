Klub Al-Diriyah asal Arab Saudi menjadi peminat terbaru yang ingin merekrut winger asal Brasil, Malcom, dari Al-Hilal, pada bursa transfer musim panas ini.

Nama Malcom dikaitkan dengan sejumlah klub belakangan ini, baik di Qatar, Uni Emirat Arab, maupun bahkan di Brasil, seiring keinginan Al-Hilal untuk melepas jasanya sebelum musim baru dimulai.

Jurnalis Italia terpercaya, Gianluigi Longari, mengatakan bahwa Al-Diriyah, tim yang baru promosi ke Liga Roshn, menawari Al-Hilal untuk mendapatkan jasa Malcom pada bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung, dengan status pinjaman hingga akhir musim depan.

Longari, dalam sebuah cuitan melalui akun pribadinya di situs "X", menjelaskan bahwa Al-Hilal tidak keberatan dengan gagasan kepergian Malcom, hanya saja pemain Brasil itu sendirilah yang belum memberikan persetujuannya atas kepindahan tersebut hingga saat ini.

Al-Hilal menjadi berlimpah pemain asing sebelum musim baru dimulai, terutama setelah merekrut winger asal Belanda, Crysencio Summerville, dari West Ham United, sehingga hal itu membuatnya harus melepas sebagian dari para bintang tersebut.

Malcom merupakan salah satu bintang paling menonjol Al-Hilal sepanjang tiga musim terakhir, sejak kepindahannya ke tim tersebut dari Zenit asal Rusia pada 2023, terutama pada musim perdananya ketika Al-Hilal meraih gelar liga tanpa kekalahan.

Selama tiga tahun terakhir, winger Brasil itu berkontribusi mengantarkan timnya meraih gelar Liga Arab Saudi sebanyak satu kali, ditambah dua gelar Piala Raja Salman, serta dua gelar Piala Super Arab Saudi.