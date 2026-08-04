Klub Arab Saudi, Diriyah, menjadi peminat terbaru yang ingin mendatangkan pemain sayap Al Hilal asal Brasil, Malcom, pada bursa transfer musim panas kali ini.

Nama Malcom telah dikaitkan dengan sejumlah klub dalam beberapa waktu terakhir, baik di Qatar, Uni Emirat Arab, maupun bahkan di Brasil, seiring keinginan Al Hilal untuk melepas jasanya sebelum musim baru dimulai.

Jurnalis Italia terpercaya, Gianluigi Longari, mengatakan bahwa Diriyah, klub yang baru saja promosi ke Roshn League, telah mengajukan tawaran kepada Al Hilal untuk mendapatkan jasa Malcom pada bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung, dengan status pinjaman hingga akhir musim depan.









Longari menjelaskan, melalui cuitan di akun pribadinya di situs "X", bahwa Al Hilal tidak keberatan dengan ide kepergian Malcom, namun pemain Brasil itu sendirilah yang hingga kini belum memberikan persetujuannya atas kepindahan tersebut.

Al Hilal menjadi kelebihan pemain asing menjelang musim baru dimulai, terutama setelah mendatangkan pemain sayap Belanda, Crysencio Summerville, dari West Ham United, sehingga membuat mereka harus melepas beberapa bintang tersebut.

Malcom merupakan salah satu bintang paling menonjol di Al Hilal sepanjang tiga musim terakhir, sejak kepindahannya ke tim tersebut dari Zenit Rusia pada 2023, khususnya pada musim pertamanya ketika "Sang Pemimpin" meraih gelar liga tanpa terkalahkan.

Selama tiga tahun terakhir, pemain sayap Brasil itu turut berkontribusi mengantarkan tim meraih gelar Liga Arab Saudi sebanyak satu kali, ditambah dua gelar Piala Raja Salman, serta dua gelar Piala Super Arab Saudi.