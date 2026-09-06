Setelah 3 laga, Hull City ungguli seluruh klub Premier League

Hull City yang baru promosi mengungguli seluruh klub Liga Primer Inggris pada musim ini, setelah berjalannya 3 pekan dari usia kompetisi.

Hull City menjadi satu-satunya tim di Premier League musim ini yang belum kebobolan gol sepanjang 3 pertandingan pertama.

Arsenal sempat berbagi pencapaian ini dengan Hull City, sebelum akhirnya kebobolan sebuah gol dalam derby London saat menang atas Chelsea (2-1) di Stadion Emirates, pada laga puncak pekan ketiga Premier League.

Hull City mengumpulkan 7 poin dan menempati peringkat ketiga di klasemen, setelah menang atas Manchester United (2-0) dan Coventry City (1-0), sebelum bermain imbang tanpa gol melawan Aston Villa.

Sementara itu, Manchester City memuncaki klasemen Premier League dengan raihan 9 poin, sama dengan Arsenal, dan keduanya menjadi satu-satunya tim yang meraih kemenangan dalam 3 pekan pertama.

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