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Hull City v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

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Setelah 3 laga, Hull City ungguli seluruh klub Premier League

Arsenal vs Chelsea
Arsenal
Chelsea
Premier League
Hull City
Inggris

Pencapaian besar untuk tim yang baru promosi ke Premier League

Hull City yang baru promosi mengungguli seluruh klub Liga Primer Inggris pada musim ini, setelah berjalannya 3 pekan dari usia kompetisi.

Hull City menjadi satu-satunya tim di Premier League musim ini yang belum kebobolan gol sepanjang 3 pertandingan pertama.

Arsenal sempat berbagi pencapaian ini dengan Hull City, sebelum akhirnya kebobolan sebuah gol dalam derby London saat menang atas Chelsea (2-1) di Stadion Emirates, pada laga puncak pekan ketiga Premier League.

Hull City mengumpulkan 7 poin dan menempati peringkat ketiga di klasemen, setelah menang atas Manchester United (2-0) dan Coventry City (1-0), sebelum bermain imbang tanpa gol melawan Aston Villa.

Sementara itu, Manchester City memuncaki klasemen Premier League dengan raihan 9 poin, sama dengan Arsenal, dan keduanya menjadi satu-satunya tim yang meraih kemenangan dalam 3 pekan pertama.

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