Manchester City kembali menelan pukulan dalam persaingan Liga Primer Inggris, setelah takluk dari tamunya Brighton dengan skor tanpa balas, Sabtu hari ini, dalam lanjutan pekan kesembilan, di Stadion Etihad.

Tim asuhan pelatih Enzo Maresca kalah lewat gol yang dicetak bintang Brighton, Yasin Ayari, pada menit ke-11. Dengan hasil ini, City gagal menggetarkan jala di kandang sendiri pada ajang liga untuk pertama kalinya dalam 24 pertandingan, menurut statistik WhoScored.

Kekalahan ini datang hanya sepekan setelah pasukan City takluk dari Aston Villa dengan skor 1-2 pada pekan lalu, menjadikannya kali pertama tim ini menelan dua kekalahan beruntun di Premier League musim ini.

Meski Manchester City mendominasi sebagian besar jalannya laga dan menciptakan banyak peluang, Brighton mampu mempertahankan keunggulannya hingga akhir, sehingga tuan rumah pulang tanpa gol dengan kekalahan baru yang kian memanaskan persaingan di puncak klasemen.

Poin Manchester City pun terhenti di angka 21, membuat posisi mereka di puncak klasemen terancam, terlebih Arsenal yang akan bermain esok hari melawan Liverpool memiliki poin yang sama.

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