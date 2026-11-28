Bagikan Ikuti GOAL di Google

Pemain asal Prancis Ferland Mendy mengakhiri masa absen panjangnya dari lapangan setelah kembali masuk skuad Real Madrid untuk pertama kalinya musim ini. Ia sebelumnya absen sekitar enam bulan akibat cedera dan kini memulai babak baru kariernya di tim ibu kota Spanyol itu di tengah persaingan ketat untuk posisi bek kiri.

Iklan

Pelatih Real Madrid asal Portugal, Jose Mourinho, memastikan Mendy kembali masuk skuad jelang laga melawan Deportivo Alaves yang dijadwalkan pada Sabtu. Dalam konferensi pers, ia mengatakan: "Saya punya kabar baik. Besok Ferland Mendy akan berada di bangku cadangan, dan jika dia ada di bangku cadangan, itu berarti dia mampu bermain."

Kembalinya bek asal Prancis itu terjadi enam bulan setelah penampilan terakhirnya berseragam Real Madrid pada Mei lalu. Ia absen akibat cedera tendon otot rektus femoris di kaki kanan, sekaligus mengakhiri periode sulit yang diwarnai cedera berulang.

Mendy hanya tampil dalam sembilan pertandingan bersama Real Madrid musim lalu dengan total 452 menit saja, pada musim yang dipenuhi cedera berulang yang sangat membatasi kemampuannya untuk terus bermain.

Kali Ini, Real Madrid Berhati-hati dengan Mendy

Berbeda dengan periode-periode sebelumnya, Real Madrid sama sekali tidak terburu-buru dalam menangani kembalinya Mendy. Bek asal Prancis itu sudah mulai berlatih bersama tim sejak awal Oktober, tetapi baru masuk skuad pertandingan pada akhir November.

Iklan Iklan

Di masa lalu, klub sempat menuai kritik dan pertanyaan karena terburu-buru memulangkan Mendy dari cedera atau memberinya banyak menit bermain segera setelah pulih. Keputusan-keputusan tersebut mendahului kambuhnya cedera yang berulang kali dialami sang pemain.

Topik Terkait

Namun, situasinya kali ini berbeda. Real Madrid telah mengambil semua langkah pencegahan yang diperlukan agar skenario yang sama tidak terulang. Selain itu, absennya Mendy dari skuad tim pada fase pertama Liga Champions bisa membantunya kembali ke atmosfer kompetisi secara bertahap.

Meski demikian, tugas pemain Prancis itu tidak akan mudah karena keberadaan Alvaro Carreras dan Marc Cucurella dalam perhitungan tim. Keduanya merupakan pesaing yang dapat mengurangi peluangnya mendapatkan menit bermain secara rutin.

Iklan

Mendy dituntut bekerja keras untuk merebut kembali tempatnya di skuad. Namun, kemampuan bertahannya, ditambah menurunnya performa Carreras pada beberapa periode, bisa memberinya kesempatan bersaing untuk peran bek kiri pelapis.

Mantan pemain Olympique Lyon itu sangat dihormati di Real Madrid dan di antara rekan-rekannya. Penampilannya dalam sejumlah laga musim lalu juga menegaskan bahwa ia masih mampu tampil di level tinggi, terutama karena ia memiliki karakteristik bertahan yang kini semakin jarang ditemukan di posisi bek kiri.

Iklan

Pengalaman Mendy Memberinya Keunggulan di Real Madrid

Real Madrid tidak memandang Mendy sekadar sebagai pemain yang baru pulih dari cedera. Pengalamannya menjadi elemen penting dalam perhitungan klub, setelah ia menjadi starter di dua final Liga Champions terakhir yang dimenangi tim, yakni pada 2022 dan 2024.

Mendy bergabung dengan Real Madrid pada 2019 dan kini menjadi pemain lapangan dengan masa bakti terlama keempat di skuad tim.

Iklan

Bek asal Prancis itu juga memiliki hubungan baik dengan ruang ganti dan dikenal sangat dekat dengan Vinicius Junior serta Eduardo Camavinga, selain menjadi bagian dari kelompok besar pemain berbahasa Prancis di tim.

Bisakah Mendy Kembali ke Timnas Prancis?

Menurut laporan RMC, ambisi Mendy tidak terbatas pada merebut kembali tempatnya di Real Madrid. Kemungkinan kembali ke timnas Prancis tampaknya menjadi target lain bagi sang pemain, setelah sebelumnya ia menyadari dirinya berada jauh dari perhitungan Didier Deschamps.

Iklan

Dengan ditunjuknya Zinedine Zidane sebagai pelatih kepala timnas Prancis, Mendy mungkin memiliki alasan baru untuk bermimpi kembali memperkuat timnas Prancis, terlebih Zidane berperan penting dalam kepindahannya ke Real Madrid tujuh tahun lalu, sebelum menjadi pelatih timnas.

Namun, jalan menuju timnas tidak akan mudah. Mendy baru mengoleksi 10 caps bersama tim senior, dan ia terlebih dulu perlu mengembalikan ritme bertanding serta menampilkan performa yang stabil bersama Real Madrid sebelum memikirkan kembali ke skuad Prancis.

Iklan

Ia juga harus meyakinkan Zidane bahwa dirinya mampu menjadi bagian dari proyek barunya, meski sudah berusia 31 tahun. Skuad terakhir Prancis hanya memuat dua pemain berusia di atas 30 tahun, yakni kiper Mike Maignan dan Adrien Rabiot, yang keduanya merupakan pilar utama.

Setelah 209 hari jauh dari lapangan, Mendy kini memasuki fase yang berbeda. Tantangan pertamanya adalah merebut kembali tempatnya secara bertahap di Real Madrid, sebelum mimpi kembali ke timnas Prancis berubah menjadi target yang realistis. Misi ini tidak akan ditentukan oleh pengalaman semata, tetapi oleh kemampuannya untuk tetap tersedia dan terhindar dari cedera yang menghambat kariernya belakangan ini.