Al Khaleej mematahkan rekor sempurna Al Ahli menghadapi klub-klub Al Qassim di Liga Roshn Saudi, setelah meraih kemenangan mengesankan atas tim tersebut dengan skor 3-1, pada Sabtu malam ini, dalam lanjutan pekan keempat.

Al Ahli memasuki laga dengan bekal catatan kuat melawan klub-klub Al Qassim, di mana mereka menang dalam 11 pertandingan terakhir yang mempertemukan keduanya di liga, dengan raihan gol mencapai 25 gol berbanding hanya empat gol ke gawang mereka. Kemenangan terakhir dari rangkaian itu adalah saat menang atas Al Khaleej sendiri dengan skor telak 3-0 pada Mei 2026, menurut jaringan Opta.

Namun kali ini Al Khaleej membalikkan keadaan, dan memaksakan keunggulan pada menit ke-32 melalui Iker Kortajarena, yang memanfaatkan umpan Cuba da Costa dan melepaskan tendangan kaki kirinya ke dalam gawang, sehingga timnya mengakhiri babak pertama dengan unggul satu gol.

Al Ahli bangkit di babak kedua melalui Ivan Toney, yang menyamakan kedudukan pada menit ke-66, sebelum akhir yang gila datang dengan sebuah kejutan, di mana Al Khaleej mencetak dua gol melalui Julián Domínguez pada menit ke-85, dan Mohammed Sawan pada menit ke-90+2, sehingga merebut kemenangan berharga.

Dengan kemenangan berharga ini Al Khaleej naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Roshn Saudi untuk profesional dengan koleksi 8 poin, sementara Al Ahli turun ke peringkat keenam dengan koleksi 6 poin.