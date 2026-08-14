Eva Carneiro, mantan dokter klub Chelsea, melancarkan serangan terhadap pelatih asal Portugal Jose Mourinho serta mantan kapten tim John Terry, setelah keduanya kembali membuka kasus kontroversial yang menyebabkan kepergiannya dari klub London tersebut 11 tahun lalu.

Mourinho dan Terry sempat menyinggung insiden itu dalam film dokumenter baru berjudul "Mourinho" yang tayang di platform "Netflix"; di mana mantan pelatih Chelsea itu bersikeras bahwa Carneiro dan ahli fisioterapi Jon Fearn telah melakukan kesalahan dengan masuk ke lapangan untuk menangani Eden Hazard, selama pertandingan yang berakhir imbang (2-2) melawan Swansea City pada Agustus 2015.

Carneiro menanggapi apa yang disampaikan dalam film dokumenter itu melalui akunnya di platform "X" dengan mengatakan: "Setelah 11 tahun berlalu, kita kembali lagi menghidupkan kembali momen-momen terburuk. Aku hanya berharap mereka mendapatkan sedikit uang dari hal itu."

Sang dokter juga melontarkan kritik tajam kepada Terry, yang membenarkan versi cerita Mourinho tentang kejadian tersebut dan mengklaim adanya kesepahaman antara para pemain Chelsea dan tim medis yang menyatakan bahwa mereka tidak boleh masuk ke lapangan kecuali jika cederanya "sangat serius".

Carneiro menulis, seperti dikutip situs ESPN: "Kami terikat oleh aturan serta perilaku profesional dan hukum medis. Akan lebih baik dan lebih bermanfaat bagi John Terry untuk mempelajari aturan permainan, sudah lama sekali kawan."

Carneiro juga membagikan pernyataan yang dikeluarkan oleh British Association of Sport and Exercise Medicine, yang menjelaskan bahwa tim medis memikul "tanggung jawab dan perawatan penuh" untuk turun ke lapangan dan menilai kondisi pemain begitu wasit meminta hal itu.

Ia menambahkan dalam unggahan lain: "Persoalannya sangat sederhana; wasit Michael Oliver mempersilakan kami masuk dua kali, dan pemain Eden Hazard adalah orang yang meminta perawatan medis, kemudian kami berkomunikasi dengannya secara visual dari garis tepi dan ia memastikan kebutuhannya akan perawatan medis, dua kali. Dan pada saat itu tanganku terikat sebagai dokter profesional."

Detail insiden ini berawal pada menit-menit terakhir pertandingan pembuka Chelsea di musim (2015-2016) Liga Primer Inggris; di mana kiper Thibaut Courtois sudah lebih dulu diusir keluar, dan ketika Carneiro dan Fearn masuk untuk menangani Hazard, sang bintang asal Belgia itu harus keluar sementara dari lapangan sesuai aturan, sehingga membuat Chelsea bermain dengan sembilan pemain untuk waktu singkat.

Tindakan ini memicu kemarahan besar Mourinho pada saat itu, di mana ia menyebut Carneiro dan Fearn seusai pertandingan sebagai orang yang "tergesa-gesa dan naif" serta tidak "memahami permainan sepak bola".

Mourinho mengatakan saat berbicara tentang insiden itu dalam film dokumenter: "Aku bukan dokter, tetapi mataku tahu kapan seorang pemain cedera dan kapan tidak. Aku tahu Eden tidak cedera, tetapi para dokter turun ke lapangan dan meninggalkan tim dengan sembilan pemain."

Mourinho melanjutkan: "Bagiku, dokter itu perempuan atau laki-laki, sama saja. Jadi, seperti biasa, aku menggunakan kosakataku ketika sedang tidak senang. Ada kata-kata yang terucap dalam momen-momen ketika ketegangan sangat tinggi. Dan biasanya, orang-orang yang memiliki budaya sepak bola atau gen permainan ini akan melewati hal itu dalam satu detik, tetapi dalam kasus ini, situasinya berbeda."

Di pihaknya, Terry, kapten Chelsea saat itu, mendukung pandangan Mourinho terkait ekspektasi yang ia bebankan kepada tim medis klub, di mana ia berkata: "Dari sisi medis, Jose mengatakan bahwa kecuali cederanya sangat serius, mereka tidak akan masuk ke lapangan. Inilah pemahaman yang berlaku di antara kami sebagai pemain dan dengan tim medis, dan semua orang menerima hal itu. Itu tentu saja merupakan momen yang menentukan, dan ia (Mourinho) menanggung banyak kritik karenanya."

Menyusul pertandingan melawan Swansea, Carneiro dan Fearn dikeluarkan dari tugas mereka bersama tim utama, hingga Carneiro meninggalkan Chelsea pada bulan berikutnya, sebelum memulai proses hukum terhadap klub dengan tuduhan pemecatan sepihak, di samping gugatan hukum terpisah terhadap Mourinho.

Chelsea dan Carneiro mencapai penyelesaian hukum pada Juni 2016 setelah kasus tersebut sampai ke pengadilan perburuhan, dan klub menyampaikan permintaan maaf resmi kepada Carneiro, sementara Mourinho tidak menyampaikan permintaan maaf apa pun secara terbuka.

Perlu dicatat bahwa Asosiasi Sepak Bola Inggris sempat membebaskan Mourinho pada September 2015 dari tuduhan melontarkan ucapan diskriminatif terhadap Carneiro selama krisis tersebut, sebelum pelatih asal Portugal itu dipecat dari kursi kepelatihan Chelsea sekitar tiga bulan kemudian akibat awal buruk tim dalam perjalanan mempertahankan gelar liga.