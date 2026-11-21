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Salah satu mantan pemain Real Madrid terus mencuri perhatian di LaLiga. Namanya dikaitkan dengan statistik mencolok yang kembali menyoroti kariernya dan menempatkannya dalam perbandingan dengan salah satu bintang top Los Blancos dan Barcelona.

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Pakar statistik asal Spanyol, Alexis, yang dikenal dengan julukan "Mister Chip", mengungkapkan bahwa Ferran García, bintang Real Betis, tidak pernah menelan kekalahan dalam laga-laga LaLiga yang dijalaninya pada pekan pertama setelah jeda internasional.

Menurut statistik yang sama, García kini mencatat 16 pertandingan beruntun tanpa kekalahan, dengan 10 kemenangan dan 6 hasil imbang. Catatan itu diperoleh setelah timnya bermain imbang 1-1 melawan Sevilla malam ini pada pekan ke-13 LaLiga.

Dengan demikian, García menyamai rekor milik Fede Valverde, pemain Real Madrid, yang juga menjalani 16 pertandingan dalam situasi serupa tanpa kalah. Namun, Valverde memiliki catatan kemenangan yang lebih baik, yakni 13 kemenangan dan 3 hasil imbang.

Di belakang mereka ada pemain Barcelona, Eric García, dengan 15 pertandingan, sedangkan Pedri, Gavi, Thibaut Courtois, dan Dani Carvajal masing-masing mengoleksi 14 pertandingan beruntun tanpa kekalahan.

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Mantan pemain Real Madrid itu mencatatkan rekor ini di tiga klub. Ia memulai perjalanannya bersama Rayo Vallecano, sebelum kembali ke Real Madrid, lalu menjalani petualangan baru bersama Real Betis sejak musim ini.

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Ferran García yang kini berusia 27 tahun memulai karier sepak bolanya di akademi Real Madrid pada 2013, saat bergabung dengan tim junior U-15. Ia kemudian naik melewati berbagai kelompok usia hingga mencapai tim cadangan, sebelum mendapat kesempatan pertamanya di tim utama pada Desember 2018 dalam laga melawan Melilla di Copa del Rey. Pada laga tersebut, ia menyumbang satu assist.

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Namun, sulitnya mendapatkan tempat reguler di tim utama mendorongnya mencari peluang di luar klub. Ia pun pindah ke Rayo Vallecano pada September 2020 dengan status pinjaman, sebelum kepindahan itu dipermanenkan pada musim panas 2021. Real Madrid mempertahankan 50% hak atas sang pemain, yang memberi mereka keuntungan finansial jika ia kembali atau pindah ke klub lain.

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Pengalamannya bersama Rayo menjadi titik balik terpenting dalam kariernya. Ia menjadi salah satu pilar utama tim dan turut membantu Rayo promosi ke LaLiga, lalu menampilkan performa impresif di kasta tertinggi, yang membuat Real Madrid kembali tertarik pada jasanya.

Pada Februari 2023, Real Madrid memutuskan memulangkan pemainnya dengan memanfaatkan separuh hak yang masih mereka miliki, seharga 5 juta euro, alih-alih membayar klausul pelepasan senilai 10 juta. Ferran García resmi kembali pada Juli tahun yang sama dan menandatangani kontrak berdurasi empat musim. Ia menjalani tiga musim bersama tim utama, tampil dalam 110 pertandingan di semua kompetisi, dan meraih lima gelar, termasuk Liga Champions dan LaLiga.

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Pada Juli 2026, petualangan kedua Ferran García bersama Real Madrid berakhir setelah Los Blancos mencapai kesepakatan dengan Real Betis untuk transfer bek sayap asal Spanyol tersebut, yang menandatangani kontrak hingga Juni 2030.

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