Sesi Intip Stadion Baru Tottenham Hotspur

Tottenham Hotspur mengundang 6,000 suporter yang memegang tiket musiman untuk menghadiri sesi perkenalan pada stadion baru mereka, Minggu (16/12).

Dalam sesi tersebut, fans Spurs diajak berkeliling hingga ke tribun selatan dan area podium. Peresmian stadion anyar yang berdiri megah di atas lahan bekas stadion lama mereka, White Hart Lane masih mengalami penundaan.

