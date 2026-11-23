Di Serie C, pelatih Desenzano Marco Gaburro terancam dipecat setelah timnya kalah 6-1 di kandang dari AlbinoLeffe. Desenzano berada di zona play-out, posisi kelima dari bawah Grup A, dengan 14 poin dari 15 pertandingan liga. Pelatih Foggia Gaetano Auteri juga terancam dipecat setelah timnya kalah 2-1 di kandang Scafatese pada Grup C. Foggia berada di posisi kedua dari bawah klasemen Grup C dengan 15 poin dari 15 pertandingan.
Sementara itu, mantan bek AC Milan, Daniele Bonera, tengah mempertimbangkan untuk mundur karena perselisihan dengan manajemen asal Belanda di Pro Vercelli, yang bermain imbang 1-1 dalam derbi Piemonte melawan Novara di Grup A.
Di Serie D, posisi Gaetano Fontana sebagai pelatih Triestina terancam setelah timnya kalah 4-3 di kandang dari Brian Lignano meski sempat unggul 2-0. Triestina kini menempati posisi kelima dari bawah di Grup C.
Karel Zeman kembali melatih Nocerina, yang bermain imbang 1-1 di kandang melawan Virtus Francavilla, pemuncak klasemen Grup H.
Di Grup I, sambil menunggu izin untuk berada di bangku cadangan, mantan kiper Salvatore Soviero memimpin Enna dari tribune meraih kemenangan kandang 3-2 atas Castrumfavara.
Terakhir, di Grup F, Giovanni Tedesco menjalani debut sebagai pelatih baru Pietralunghese, yang kalah 2-1 di Termoli.