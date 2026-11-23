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Di Serie C, pelatih Desenzano Marco Gaburro terancam dipecat setelah timnya kalah 6-1 di kandang dari AlbinoLeffe. Desenzano berada di zona play-out, posisi kelima dari bawah dengan 14 poin dari 15 pertandingan liga di Grup A. Pelatih Foggia Gaetano Auteri juga terancam dipecat setelah timnya kalah 2-1 di kandang Scafatese di Grup C. Foggia menempati posisi kedua dari bawah di klasemen Grup C dengan 15 poin dari 15 pertandingan. Kedua pihak tengah merundingkan pemutusan kontrak.

Sementara itu, mantan bek AC Milan, Daniele Bonera, sedang mempertimbangkan untuk mengundurkan diri karena berselisih dengan manajemen asal Belanda di Pro Vercelli, yang bermain imbang 1-1 melawan Novara dalam derbi Piemonte di Grup A.

Di Serie D, posisi Gaetano Fontana sebagai pelatih Triestina terancam. Triestina berada di posisi kelima dari bawah di Grup C setelah kalah 4-3 di kandang dari Brian Lignano, meski sempat unggul 2-0.

Karel Zeman kembali melatih Nocerina, yang bermain imbang 1-1 di kandang melawan pemuncak klasemen Grup H, Virtus Francavilla.

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Di Grup I, sambil menunggu izin untuk mendampingi tim dari bangku cadangan, mantan kiper Salvatore Soviero memimpin Enna dari tribune saat timnya menang 3-2 di kandang atas Castrumfavara.

Terakhir, di Grup F, Giovanni Tedesco menjalani laga perdana sebagai pelatih baru Pietralunghese, yang kalah 2-1 di Termoli.