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Dua tim terbawah di klasemen Serie B mencopot pelatih mereka.

Setelah kalah 1-0 di kandang dari Carrarese pada Selasa malam, Vicenza memecat Fabio Gallo.

Pelatih yang membawa klub promosi dari Serie C itu meninggalkan tim asal Veneto tersebut di posisi kedua dari bawah dengan 10 poin dari 13 pertandingan Serie B.

Davide Dionigi akan segera datang sebagai pelatih baru.

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PERNYATAAN RESMI

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L.R. Vicenza mengumumkan bahwa klub telah memberhentikan pelatih Fabio Gallo dari jabatannya sebagai pelatih tim utama.

Klub ingin berterima kasih kepada sang pelatih atas pekerjaannya selama memimpin tim, profesionalisme yang ditunjukkannya setiap hari, serta dedikasinya. Klub juga mendoakan yang terbaik bagi pelatih Gallo dalam karier dan kehidupan pribadinya ke depan.

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EMPOLI DI POSISI TERAKHIR

Matteo Andreoletti juga akan segera dipecat oleh Empoli, yang baru saja kalah 5-0 di markas Benevento.

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Didatangkan pada 30 September lalu untuk menggantikan Guido Pagliuca, sang pelatih hanya meraih 3 poin dari 8 pertandingan. Sementara itu, timnya merosot ke posisi terakhir klasemen dengan 9 poin.

Klub asal Toscana yang dipimpin presiden Fabrizio Corsi itu telah menghubungi sejumlah pelatih yang saat ini tidak menangani tim, seperti Fabio Caserta, Fabrizio Castori, dan Moreno Longo.

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Namun, Empoli juga mempertimbangkan opsi internal dengan kemungkinan mempromosikan mantan bek Lorenzo Tonelli, pelatih tim junior U-17 yang dibawanya menjadi juara Italia di kategori Allievi Nazionali musim lalu setelah mengalahkan Juventus 4-0 di final.