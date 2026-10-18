Serie A, Udinese vs Lecce LIVE

Serie A, pekan ke-6





Udinese-Lecce 0-2

Pencetak gol: 11' Gaspar (L), 33' N'Dri (L)





Setelah empat kekalahan beruntun, Udinese kembali berlaga pada Minggu pukul 12.30 dengan menjamu Lecce di Bluenergy Stadium pada pekan ketujuh liga. Udinese harus menghentikan rentetan hasil buruk itu. Begitu pula Lecce yang, setelah awal musim yang menjanjikan, ingin bangkit dari dua kekalahan terakhir dan kembali menambah poin.





UDINESE - Okoye; Ebosse, Solet, Alaba (sejak menit ke-46 Palma); Vojvoda, Zarraga (sejak menit ke-46 Piotrowski), Karlstrom, Kamara (sejak menit ke-46 Arizala); Ekkelenkamp, Chakvetadze; Davis.





LECCE - Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly (sejak menit ke-41 Kaba), Ngom, Maleh; Ndri, Geubbels, Fatah.





Kartu kuning: Kamara (U)

GOL-GOL





33' - N'Dri mencetak gol dengan dada di tengah kemelut setelah sepak pojok, mengecoh Okoye!

11' - Gallo mengambil sepak pojok, Gaspar menyundul bola ke gawang!



