Setelah tiga hari pertandingan kompetisi Eropa, Serie A kembali bergulir akhir pekan ini dengan pekan ke-13. Rangkaian pertandingan dimulai Jumat malam ketika Bologna bertandang ke markas Venezia, tim juru kunci klasemen: laga berakhir 0-0.
Sabtu sore, Frosinone menjamu Parma dalam pertemuan dua tim yang sama-sama baru kalah 5-1, masing-masing dari Milan dan Roma.
Setelah itu, Lazio yang memimpin klasemen bertandang ke markas Torino: Gattuso kembali dapat memainkan Zaccagni, tetapi belum Tavares, dan kehilangan Taylor karena cedera.
Pada malam harinya, Inter menjamu Genoa di San Siro. Kedua tim juga akan bertemu Selasa depan di Coppa Italia.
Minggu siang, dua tim yang sedang kesulitan meraih hasil, Udinese dan Fiorentina, bertemu dalam laga yang mempertemukan Zaniolo dan Atta dengan mantan klub masing-masing.
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Sore harinya, Napoli bertandang ke markas Sassuolo.
Berikutnya, Roma menjamu Monza, dengan Juric kembali bertemu sosok yang menjadi mentornya, Gasperini. Lalu, laga besar pekan ini antara Como dan Juventus digelar pada malam hari.
Senin, Atalanta bertandang ke Lecce, sebelum pekan ini ditutup dengan pertandingan Cagliari melawan Milan.
JADWAL PERTANDINGAN
Jumat, 27 November
20.45 Venezia-Bologna (Dazn, Now, dan Sky)
Sabtu, 28 November
15.00 Frosinone-Parma (Dazn)
18.00 Torino-Lazio (Dazn)
20.45 Inter-Genoa (Dazn, Now, dan Sky)
Minggu, 29 November
12.30 Udinese-Fiorentina (Dazn)
15.00 Sassuolo-Napoli (Dazn)
18.00 Roma-Monza (Dazn, Now, dan Sky)
20.45 Como-Juventus (Dazn)
Senin, 30 November
18.30 Lecce-Atalanta (Dazn)
20.45 Cagliari-Milan (Dazn)
SEMUA PERKIRAAN SUSUNAN PEMAIN
VENEZIA-BOLOGNA 0-0 (Jumat pukul 20.45)
VENEZIA: Stankovic; Moreno (76’ Bella-Kotchap), Juan Jesus, Halhal; Hainaut, Sohm, (57’ Helgason), Kike Perez (76’ Dagasso), Haps; Yeboah (71’ Rrahmani), Adams (71’ Lauerbach). Cadangan: Montipo, Gomes, Schingtienne, Sagrado, Mazzocchi, Basic, Fanne, Fernandez, Lisman. Pelatih: Nicola.
BOLOGNA: Skorupski; Vitik (46’ Darmian), Casale, Theate; Zortea, Pobega (88’ Libra), Ferguson, Alhassane; Bernardeschi (56’ Orsolini), Odgaard (66’ Piccoli), Mbangula (56’ Cambiaghi). Cadangan: Pessina, Giacomone, Helland, Heggem, Moro, Amondarain, Dovbyk. Pelatih: Palladino.
KARTU KUNING: Zortea (B), Juan Jesus (V), Vitik (B), Hainaut (V), Odgaard (B), Rrahmani (V).
FROSINONE-PARMA (Sabtu pukul 15.00)
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Bobcek. Pelatih: Alvini.
PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Ndiaye; Britschgi, Fabbian, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Elphege, Lontani. Pelatih: Gilardino.
TORINO-LAZIO (Sabtu pukul 18.00)
TORINO (4-4-2): Perri; Patterson, Coco, Comuzzo, Fortini; Vlasic, Fitz-Jim, Mandragora, Cacciamani; Simeone, Adams. Pelatih: Abate.
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Leite, Provstgaard, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Dele-Bashiru; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Pelatih: Gattuso.
INTER-GENOA (Sabtu pukul 20.45)
INTER (3-5-2): Provedel; Pavard, Akanji, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Sucic, Jones, Dimarco; Esposito, Lautaro. Pelatih: Chivu.
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Ehizibue, Traoré, Wiafe, Ellertsson; Messias, El Shaaawy; Osmajic. Pelatih: De Rossi.
UDINESE-FIORENTINA (Minggu pukul 12.30)
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Palma, Kabasele, Solet; Abankwah, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Lovric, Ekkelenkamp; Zaniolo. Pelatih: Zanetti.
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Joao Mario; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. Pelatih: Vanoli.
SASSUOLO-NAPOLI (Minggu pukul 15.00)
SASSUOLO (3-4-3): Muric; Walukewicz, Idzes, Caleta-Car; Van der Brempt Thorstvedt, Matic, Doig; Berardi, Esposito, Laurienté. Pelatih: D'Aversa.
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. Pelatih: Allegri.
ROMA-MONZA (Minggu pukul 18.00)
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Lulli, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Mora; Malen. Pelatih: Gasperini.
MONZA (3-5-1-1): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Lucchesi; Birindelli, Colombo, Pessina, Akinsanmiro, Mangas; Robinson; Varela. Pelatih: Juric.
COMO-JUVENTUS (Minggu pukul 20.45)
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Perrone, Milla; Da Cunha, NicoPaz, Baturina; Douvikas. Pelatih: Fabregas.
JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Celik, Bremer, Lucumí, Cabal; Douglas Luiz, Koopmeiners; Conceiçao, McKennie, Kolo Muani; Woltemade. Pelatih: Spalletti.
LECCE-ATALANTA (Senin pukul 18.30)
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Berisha, Ngom; N'Dri, Geubbels, Fatah. Pelatih: Di Francesco.
ATALANTA (4-2-3-1): Sportiello; Bellanova, Scalvini, Kolasinac, Zappacosta; Kessié, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. Pelatih: Sarri.
CAGLIARI-MILAN (Senin pukul 20.45)
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Kofler, Rodriguez, Obert; Adopo, Deiola, Romano; Trepy, Maldini; Nzola. Pelatih: Pisacane.
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara; Moreira, Musah, Jashari, Estupinan; Pulisic, Rabiot; Ramos. Pelatih: Amorim.