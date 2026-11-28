Setelah tiga hari pertandingan kompetisi Eropa, Serie A kembali bergulir pada akhir pekan ini untuk pekan ke-13. Rangkaian laga dimulai pada Jumat malam saat Bologna bertandang ke markas Venezia, juru kunci klasemen: 0-0.
Sabtu sore, Frosinone menjamu Parma dalam duel dua tim yang sama-sama baru kalah 5-1, masing-masing dari Milan dan Roma.
Setelah itu, Lazio yang memuncaki klasemen bertandang ke markas Torino: Gattuso kembali bisa mengandalkan Zaccagni, tetapi belum Tavares, sementara Taylor absen karena cedera.
Pada malam harinya, Inter menjamu Genoa di San Siro. Kedua tim juga akan bertemu Selasa depan di Coppa Italia.
Minggu siang, Udinese menghadapi Fiorentina dalam duel dua tim yang sedang kesulitan meraih hasil positif, dengan Zaniolo dan Atta berhadapan dengan mantan klub masing-masing.
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Sore harinya, Napoli bertandang ke markas Sassuolo.
Selanjutnya, Roma menjamu Monza. Juric kembali bertemu mentornya, Gasperini, sebelum laga besar pekan ini antara Como dan Juventus digelar pada malam hari.
Pada Senin, Atalanta bertandang ke Lecce, lalu pekan ini ditutup dengan laga Cagliari melawan Milan.
JADWAL PERTANDINGAN
Jumat, 27 November
20.45 Venezia-Bologna (Dazn, Now dan Sky)
Sabtu, 28 November
15.00 Frosinone-Parma (Dazn)
18.00 Torino-Lazio (Dazn)
20.45 Inter-Genoa (Dazn, Now dan Sky)
Minggu, 29 November
12.30 Udinese-Fiorentina (Dazn)
15.00 Sassuolo-Napoli (Dazn)
18.00 Roma-Monza (Dazn, Now dan Sky)
20.45 Como-Juventus (Dazn)
Senin, 30 November
18.30 Lecce-Atalanta (Dazn)
20.45 Cagliari-Milan (Dazn)
SELURUH PREDIKSI SUSUNAN PEMAIN
VENEZIA-BOLOGNA 0-0 (Jumat pukul 20.45)
VENEZIA: Stankovic; Moreno (76’ Bella-Kotchap), Juan Jesus, Halhal; Hainaut, Sohm, (57’ Helgason), Kike Perez (76’ Dagasso), Haps; Yeboah (71’ Rrahmani), Adams (71’ Lauerbach). Cadangan: Montipo, Gomes, Schingtienne, Sagrado, Mazzocchi, Basic, Fanne, Fernandez, Lisman. Pelatih: Nicola.
BOLOGNA: Skorupski; Vitik (46’ Darmian), Casale, Theate; Zortea, Pobega (88’ Libra), Ferguson, Alhassane; Bernardeschi (56’ Orsolini), Odgaard (66’ Piccoli), Mbangula (56’ Cambiaghi). Cadangan: Pessina, Giacomone, Helland, Heggem, Moro, Amondarain, Dovbyk. Pelatih: Palladino.
KARTU KUNING: Zortea (B), Juan Jesus (V), Vitik (B), Hainaut (V), Odgaard (B), Rrahmani (V).
FROSINONE-PARMA (Sabtu pukul 15.00)
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Bobcek. Pelatih: Alvini.
PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Ndiaye; Cremaschi, Fabbian, Nicolussi Caviglia, Keita, Carboni; Elphege, Touré. Pelatih: Gilardino.
TORINO-LAZIO (Sabtu pukul 18.00)
TORINO (4-3-2-1): Perri; Patterson, Coco, Comuzzo, Cacciamani; Casadei, Mandragora, Gineitis; Vlasic, Adams; Simeone. Pelatih: Abate.
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Provstgaard, Doekhi, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Dele-Bashiru; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Pelatih: Gattuso.
INTER-GENOA (Sabtu pukul 20.45)
INTER (3-5-2): Provedel; Pavard, Akanji, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Sucic, Jones, Dimarco; Esposito, Lautaro. Pelatih: Chivu.
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Ehizibue, Traoré, Wiafe, Ellertsson; Messias, El Shaaawy; Osmajic. Pelatih: De Rossi.
UDINESE-FIORENTINA (Minggu pukul 12.30)
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Palma, Kabasele, Solet; Abankwah, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Lovric, Ekkelenkamp; Zaniolo. Pelatih: Zanetti.
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Joao Mario; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. Pelatih: Vanoli.
SASSUOLO-NAPOLI (Minggu pukul 15.00)
SASSUOLO (3-4-3): Muric; Walukewicz, Idzes, Candé; Van der Brempt, Matic, Thorstvedt, Obrador; Berardi, Bowie, Laurienté. Pelatih: D'Aversa.
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Rrahmani, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. Pelatih: Allegri.
ROMA-MONZA (Minggu pukul 18.00)
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Lulli, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Mora; Malen. Pelatih: Gasperini.
MONZA (3-5-1-1): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Lucchesi; Birindelli, Colombo, Pessina, Akinsanmiro, Mangas; Robinson; Varela. Pelatih: Juric.
COMO-JUVENTUS (Minggu pukul 20.45)
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Perrone, Milla; Da Cunha, NicoPaz, Baturina; Douvikas. Pelatih: Fabregas.
JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Celik, Bremer, Lucumí, Cabal; Douglas Luiz, Koopmeiners; Conceiçao, McKennie, Kolo Muani; Woltemade. Pelatih: Spalletti.
LECCE-ATALANTA (Senin pukul 18.30)
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Berisha, Ngom; N'Dri, Geubbels, Fatah. Pelatih: Di Francesco.
ATALANTA (4-2-3-1): Sportiello; Bellanova, Scalvini, Kolasinac, Zappacosta; Kessié, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. Pelatih: Sarri.
CAGLIARI-MILAN (Senin pukul 20.45)
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Kofler, Rodriguez, Obert; Adopo, Deiola, Romano; Trepy, Maldini; Nzola. Pelatih: Pisacane.
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara; Moreira, Musah, Jashari, Estupinan; Pulisic, Rabiot; Ramos. Pelatih: Amorim.