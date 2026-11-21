Setelah jeda internasional kedua musim ini, Serie A kembali bergulir akhir pekan ini dengan pertandingan pekan ke-12.
Pertandingan dimulai Sabtu sore. Como dan Lazio, yang berada di puncak klasemen, masing-masing menjamu Cagliari dan Lecce.
Setelah itu, Roma bertandang ke Parma, lalu Napoli menjamu Torino pada malam hari.
Juventus menjamu Venezia pada Minggu siang.
Pada sore hari, Bologna dan Sassuolo sama-sama bermain di kandang, masing-masing melawan Udinese dan Genoa. D'Aversa akan menjalani debut sebagai pelatih Sassuolo menggantikan Aquilani yang dipecat.
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Setelah itu, tim kejutan Frosinone menghadapi AC Milan di San Siro. Pada malam hari, Inter bertandang ke markas Atalanta. Lautaro, yang kembali tersedia, diperkirakan setidaknya memulai laga dari bangku cadangan.
Pekan ini ditutup pada Senin malam saat Fiorentina bertandang ke Monza.
JADWAL PERTANDINGAN
SABTU
15.00 Como-Cagliari (Dazn)
15.00 Lazio-Lecce (Dazn)
18.00 Parma-Roma (Dazn)
20.45 Napoli-Torino (Dazn, Sky dan Now)
MINGGU
12.30 Juventus-Venezia (Dazn)
15.00 Bologna-Udinese (Dazn)
15.00 Sassuolo-Genoa (Dazn)
18.00 AC Milan-Frosinone (Dazn, Sky dan Now)
20.45 Atalanta-Inter (Dazn)
SENIN
20.45 Monza-Fiorentina (Dazn, Sky dan Now)
SELURUH PREDIKSI SUSUNAN PEMAIN
COMO-CAGLIARI (Sabtu, pukul 15.00)
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Milla; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Pelatih: Fabregas.
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Kofler, Rodriguez, Obert; Adopo, Deiola, Romano; Grandu, Maldini; Mendy. Pelatih: Pisacane.
LAZIO-LECCE (Sabtu, pukul 15.00)
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Leite, Provstgaard, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Noslin. Pelatih: Gattuso.
LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ngom, Maleh; Ali Dembelé, Geubbels, Fatah. Pelatih: Di Francesco.
PARMA-ROMA (Sabtu, pukul 18.00)
PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Carboni; Britschgi, Fabbian, Sierro, Keita, Valeri; Elphege, Lontani. Pelatih: Gilardino.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Mora; Malen. Pelatih: Gasperini.
NAPOLI-TORINO (Sabtu, pukul 20.45)
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin; Politano, Anguissa, Gilmour, Spinazzola; Vergara, McTominay; Hojlund. Pelatih: Allegri.
TORINO (3-5-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Vlasic, Mandragora, Casadei, Cacciamani; Simeone, Ché Adams. Pelatih: Abate.
JUVENTUS-VENEZIA (Minggu, pukul 12.30)
JUVENTUS (3-4-3): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumí; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners, Cambiaso; Conceiçao, Woltemade, Kolo Muani. Pelatih: Spalletti.
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Basic, Mazzocchi; Akor Adams, Yeboah. Pelatih: Nicola.
BOLOGNA-UDINESE (Minggu, pukul 15.00)
BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Amondarain; Orsolini, Odgaard, Bernardeschi. Pelatih: Palladino.
UDINESE (3-5-2): Okoye; Abankwah, Palma, Solet; Vojvoda, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Davis, Zaniolo. Pelatih: Zanetti.
SASSUOLO-GENOA (Minggu, pukul 15.00)
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Caleta Car, Idzes, Doig; Thorstvedt, Matic, Sulemana; Dominguez, Esposito, Laurienté. Pelatih: D'Aversa.
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Traoré, Wiafe, Ellertsson; Messias, El Shaarawy; Osmajic. Pelatih: De Rossi.
AC MILAN-FROSINONE (Minggu, pukul 18.00)
AC MILAN (4-2-3-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Musah; Modric, Rabiot; Moreira, Pulisic, Cisse; Ramos. Pelatih: Amorim.
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Terzic; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Birligea. Pelatih: Alvini.
ATALANTA-INTER (Minggu, pukul 20.45)
ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Scalvini, Kolasinac, Zappacosta; Kessié, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Krstovic. Pelatih: Sarri.
INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, Bisseck, Bastoni; Spence, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Esposito, Thuram. Pelatih: Chivu.
MONZA-FIORENTINA (Senin, pukul 20.45)
MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Goclichidze, Lucchesi; Touré, Akinsanniro, Colombo, Mangas; Dany Mota, Rpobinson; Varela. Pelatih: Juric.
FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Joao Mario; Ndour, Oulai; Mastantuono, Pedro Gonçalves, Njie; Pellegrino. Pelatih: Vanoli.