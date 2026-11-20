Setelah jeda internasional kedua musim ini berakhir, Serie A kembali bergulir pada akhir pekan dengan pertandingan pekan ke-12.
Rangkaian pertandingan dimulai pada Sabtu sore. Como dan Lazio, yang memuncaki klasemen, masing-masing menjamu Cagliari dan Lecce.
Setelah itu, Roma bertandang ke Parma, lalu Napoli menjamu Torino pada malam harinya.
Pada Minggu siang, Juventus menjamu Venezia.
Sore harinya, Bologna dan Sassuolo bermain di kandang, masing-masing melawan Udinese dan Genoa. Di Sassuolo, D'Aversa menjalani debut sebagai pelatih menggantikan Aquilani yang dipecat.
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Setelah itu, Frosinone, yang tampil mengejutkan, menghadapi Milan di San Siro. Pada malam harinya, Inter bertandang ke markas Atalanta, dengan Lautaro yang kembali tersedia diperkirakan setidaknya akan memulai laga dari bangku cadangan.
Rangkaian pertandingan ditutup pada Senin malam saat Fiorentina bertandang ke Monza.
JADWAL PERTANDINGAN
SABTU
15.00 Como-Cagliari (Dazn)
15.00 Lazio-Lecce (Dazn)
18.00 Parma-Roma (Dazn)
20.45 Napoli-Torino (Dazn, Sky dan Now)
MINGGU
12.30 Juventus-Venezia (Dazn)
15.00 Bologna-Udinese (Dazn)
15.00 Sassuolo-Genoa (Dazn)
18.00 Milan-Frosinone (Dazn, Sky dan Now)
20.45 Atalanta-Inter (Dazn)
SENIN
20.45 Monza-Fiorentina (Dazn, Sky dan Now)
PREDIKSI SUSUNAN PEMAIN
COMO-CAGLIARI (Sabtu pukul 15.00)
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Milla, Perrone; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Pelatih: Fabregas.
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Kofler, Rodriguez, Obert; Romano, Deiola, Fazzini; Adopo, Maldini; Mendy. Pelatih: Pisacane.
LAZIO-LECCE (Sabtu pukul 15.00)
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Leite, Provstgaard, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Noslin. Pelatih: Gattuso.
LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ngom, Maleh; Ali Dembelé, Geubbels, Fatah. Pelatih: Di Francesco.
PARMA-ROMA (Sabtu pukul 18.00)
PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Carboni; Britschgi, Fabbian, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Elphege, Lontani. Pelatih: Gilardino.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Mora; Malen. Pelatih: Gasperini.
NAPOLI-TORINO (Sabtu pukul 20.45)
NAPOLI (3-5-2): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay, Olivera; Hojlund, Lang. Pelatih: Allegri.
TORINO (3-5-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Vlasic, Mandragora, Casadei, Cacciamani; Simeone, Ché Adams. Pelatih: Abate.
JUVENTUS-VENEZIA (Minggu pukul 12.30)
JUVENTUS (3-4-3): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumí; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners, Cabal; Conceiçao, Woltemade, Kolo Muani. Pelatih: Spalletti.
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Basic, Mazzocchi; Akor Adams, Yeboah. Pelatih: Nicola.
BOLOGNA-UDINESE (Minggu pukul 15.00)
BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Amondarain; Orsolini, Odgaard, Bernardeschi. Pelatih: Palladino.
UDINESE (3-5-2): Okoye; Abankwah, Palma, Solet; Vojvoda, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Davis, Zaniolo. Pelatih: Zanetti.
SASSUOLO-GENOA (Minggu pukul 15.00)
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Caleta Car, Idzes, Doig; Thorstvedt, Matic, Bakola; Dominguez, Esposito, Laurienté. Pelatih: D'Aversa.
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Traoré, Wiafe, Ellertsson; Messias, El Shaarawy; Osmajic. Pelatih: De Rossi.
MILAN-FROSINONE (Minggu pukul 18.00)
MILAN (4-2-3-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Bartesaghi; Musah, Modric; Pulisic, Rabiot, Moreira; Ramos. Pelatih: Amorim.
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Terzic; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Birligea. Pelatih: Alvini.
ATALANTA-INTER (Minggu pukul 20.45)
ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Scalvini, Kolasinac, Zappacosta; Kessié, Ederson; Zalewski, De Ketelaere, Rowe; Krstovic. Pelatih: Sarri.
INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Esposito, Thuram. Pelatih: Chivu.
MONZA-FIORENTINA (Senin pukul 20.45)
MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Goclichidze, Lucchesi; Touré, Akinsanniro, Colombo, Mangas; Dany Mota, Rpobinson; Varela. Pelatih: Juric.
FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Joao Mario; Ndour, Oulai; Mastantuono, Pedro Gonçalves, Njie; Pellegrino. Pelatih: Vanoli.