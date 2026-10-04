Serie A, perebutan gelar MVP selalu menjadi duel Martinez-Malen





Lautaro melawan Malen, Malen melawan Lautaro. Duel antara dua bomber Inter dan Roma ini seolah tak ada habisnya, dan dari klasemen top skor, di mana pemain Belanda itu memimpin dengan enam gol berbanding empat milik penyerang Argentina tersebut, persaingan juga merambah ke perebutan gelar MVP musiman Serie A. Penghargaan yang sudah dimenangi Martinez pada 2023/2024 itu kembali ditawarkan di angka 4,00 oleh analis taruhan Snai dan Sisal. Malen membuntuti dalam jarak sangat dekat, di 5,00, untuk apa yang akan menjadi kemenangan pertama penghargaan ini (dibentuk pada 2018/2019) bagi seorang pemain Roma.

Nama lain yang muncul sebagai kuda hitam adalah Nico Paz dari Como, yang ada di papan taruhan pada 7,50, sementara angkanya naik ke 12,00 untuk pemain Roma lainnya, Paulo Dybala, yang juga menjadi protagonis dalam awal musim gemilang tim asuhan Gian Piero Gasperini. Peluang outsider juga diberikan kepada Martin Baturina dan Hakan Chalanoglu, di 16,00, sementara di 20 kali lipat taruhan ada Marcus Thuram dan Federico Dimarco, dengan nama terakhir, sebagai pemain Italia pertama dalam daftar odds, memburu gelar keduanya setelah musim lalu. Masih soal Italia, di daftar para bomber pemain Italia pertama adalah Moise Kean di angka 33,00, sementara Francesco Pio Esposito ada di 50,00.



