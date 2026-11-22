Serie A, pekan ke-12
Juventus-Venezia
Pencetak gol:
Wajib menang dengan penampilan meyakinkan. Juventus asuhan Luciano Spalletti menghadapi Venezia asuhan Davide Nicola dalam laga hari Minggu pada pekan ke-12 Serie A, pukul 12.30, di Allianz Stadium, Turin. Juventus, yang mengoleksi 18 poin dan baru saja bermain imbang di Firenze, ingin tetap terpaut lima poin dari Como di peringkat keempat sembari menunggu Milan. Namun, yang terpenting, Juventus harus menjaga konsistensi hasil, juga demi mengamankan posisi pelatih. Sementara itu, Venezia berada di posisi kedua dari bawah, berjarak dua poin dari zona aman, dan datang setelah meraih kemenangan kandang atas Udinese.
GOL DAN MOMEN PENTING:
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RINCIAN PERTANDINGAN:
Juventus-Venezia
Pencetak gol:
JUVENTUS (4-3-3): Vicario; Celik, Bremer, Kelly, Cabal; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners; Zhegrova, Kolo Muani, Alajbegovic. Pelatih: Spalletti
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Busio, Haps; Lauberbach, Adams. Pelatih: Nicola
Kartu kuning:
Kartu merah:
Wasit: Arena
Asis: