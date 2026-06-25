Sergiño Dest bisa meninggalkan PSV setelah Piala Dunia dan menggantikan pemain ternama

Bayer Leverkusen mempertimbangkan Sergiño Dest sebagai pengganti Alejandro Grimaldo, demikian dilaporkan media Jerman BILD pada Kamis.

Grimaldo yang berusia 30 tahun, yang sedang berlaga bersama timnas Spanyol di Piala Dunia, akan melanjutkan kariernya di Atlético Madrid.

Oleh karena itu, Bayer Leverkusen, yang akan menerima 25 juta euro, harus mencari penggantinya.

Raphaël Guerreiro (32), yang kontraknya di Bayern München akan berakhir, adalah salah satu kandidat.

Dest (25) juga masuk dalam pertimbangan untuk menggantikan Grimaldo. PSV bersedia bekerja sama dalam proses transfer tersebut pada musim panas ini.

Sebelumnya, pengamat klub Rik Elfrink dari Eindhovens Dagblad telah melaporkan bahwa PSV harus melepas bek tersebut jika ada tawaran antara 23 hingga 25 juta euro.

Untuk saat ini, Dest fokus pada Piala Dunia bersama timnas Amerika Serikat. Pemain asal Almere ini menjadi pemain inti dalam dua pertandingan grup pertama Timnas AS.