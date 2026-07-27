Dalam sebuah kejadian aneh dan langka, laga leg pertama final turnamen negara bagian Bahia Brasil U-20 antara Bahia dan Fluminense de Feira terhenti hanya 11 menit setelah dimulai, akibat serangan mendadak dari kawanan lebah berukuran besar yang menyerbu lapangan.

Stadion Joia da Princesa di Kota Feira de Santana menyaksikan kekacauan ketika kawanan lebah menyerang para pemain secara tiba-tiba, sehingga mendorong wasit pertandingan untuk langsung menghentikan laga, sementara para pemain kedua tim terpaksa merebahkan diri ke tanah dan menutupi wajah mereka dalam upaya menghindari sengatan.

Video dan foto yang beredar dari pertandingan tersebut memperlihatkan kerumunan lebah dalam jumlah sangat besar mengelilingi salah satu kamera siaran televisi yang meliput laga, yang kemungkinan besar menjadi penyebab tertariknya kawanan lebah masuk ke dalam stadion.

Para petugas stadion bergerak cepat menangani situasi tersebut, dengan mengaktifkan sistem irigasi dan menyemprotkan air ke seluruh penjuru lapangan dalam upaya membubarkan lebah. Upaya itu pun berhasil setelah penghentian yang berlangsung sekitar 10 menit, hingga pertandingan dilanjutkan kembali di tengah kewaspadaan tinggi dari semua pihak.

Namun, kembalinya pertandingan tidak berpihak kepada Bahia, yang menelan kekalahan telak dan memalukan dengan delapan gol tanpa balas pada laga leg pertama. Hasil ini menjadikan penobatan Fluminense de Feira sebagai juara turnamen hanya tinggal menunggu waktu sebelum laga leg kedua.