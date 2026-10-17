Serangan Saudi menghantam Hamdallah: Dia bermain untuk dirinya sendiri dan waktunya sudah habis!

Penyerang Al-Taawoun, Abderrazak Hamdallah, menuai serangan tajam dari media akibat penampilannya sejak bergabung dengan klub berjuluk "As-Sukkary" pada bursa transfer musim panas lalu. Hingga kini, striker asal Maroko itu gagal memberikan tambahan gol seperti yang diharapkan, sehingga masa depannya menjadi tanda tanya, di tengah ambisi klub untuk bersaing di papan atas.

Hamdallah telah tampil dalam 6 pertandingan di Saudi Pro League musim ini dengan total 522 menit, mencetak dua gol tanpa satu pun assist, menurut statistik Liga Profesional Saudi.

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Hasil tersebut terlihat jauh di bawah ekspektasi yang melekat pada seorang penyerang yang biasa bersaing memperebutkan gelar top skor, terlebih Al-Taawoun merekrutnya untuk memanfaatkan pengalaman besar serta kemampuannya menentukan hasil pertandingan.

Dalam penampilannya di jaringan kanal "Al-Arabiya", jurnalis dan pengamat sepak bola Adel Al-Batti mengkritik keputusan Al-Taawoun merekrut penyerang Maroko tersebut. Ia menilai klub seharusnya bisa memanfaatkan kemampuan finansialnya untuk mendatangkan penyerang yang lebih muda dan lebih mampu memberikan nilai tambah secara teknis pada periode mendatang.

Al-Batti mengatakan: "Al-Taawoun tidak membutuhkan Hamdallah, klub punya uang untuk mendatangkan penyerang asing yang lebih muda dan lebih baik secara teknis." Ia kemudian melontarkan kritik langsung kepada pemain tersebut, menambahkan: "Hamdallah bermain untuk dirinya sendiri dan tidak akan berguna bagi Al-Taawoun. Menurut pandangan saya, waktunya sudah habis."

Di sisi lain, jurnalis Battal Al-Qaws, pembawa acara program "Fil Marma", ikut menimpali dan mendukung sebagian kritik Al-Batti. Ia menilai penurunan level Hamdallah tidak hanya terbatas pada pengalamannya saat ini bersama Al-Taawoun, tetapi juga mencakup musim lalu, dengan anggapan bahwa penyerang Maroko itu pada saat itu juga tidak menampilkan level yang diharapkan darinya.