Serangan gencar Madrid: La Liga diputuskan di "ruang tertutup"

Dalam sebuah artikel opini yang tajam, yang diterbitkan oleh surat kabar Spanyol "AS" dengan judul "Penghormatan kepada Negreira", jurnalis terkenal Tomás Roncero melancarkan serangan pedas terhadap sistem wasit Spanyol, menuduhnya terus melakukan apa yang ia sebut sebagai "ketidakadilan historis" terhadap Real Madrid, sambil menunjukkan bahwa apa yang terjadi dalam pertandingan terakhir melawan Girona hanyalah kelanjutan dari apa yang ia sebut sebagai "warisan Negreira".

Artikel tersebut berbunyi sebagai berikut:

"Keputusasaan mulai merasuki hati para Madridista setelah kekalahan di Mallorca, di mana semua orang merasa bahwa gelar La Liga telah lepas dari genggaman."

Namun, api harapan tetap menyala; kemenangan atas Girona di "Bernabéu" cukup untuk kembali menekan Barcelona, sambil menanti "hadiah" dari "saudara-saudara" di Espanyol dalam derby "Camp Nou", tetapi tampaknya sepak bola Spanyol enggan untuk tidak membawa kita kembali ke masa-masa kelam.

Dalam putaran yang tampak seperti perayaan masa lalu yang kontroversial, tim wasit memutuskan untuk menghormati José María Enríquez Negreira, pria yang keputusan-keputusannya telah merugikan Real Madrid selama puluhan tahun; baik saat ia bertindak sebagai wasit di lapangan, maupun dari kantornya sebagai wakil ketua Komite Wasit dengan menerima jutaan euro dari klub Catalan tersebut.

Di liga mana pun yang menghormati aturan, nasib Barcelona seharusnya adalah degradasi dan pencabutan gelar seperti yang terjadi pada Juventus, tetapi di Spanyol, tampaknya "warisan" itu masih hidup.

Apa yang terjadi pada menit ke-88 melawan Girona melampaui batas kesalahan manusia. Tendangan penalti untuk Kylian Mbappé begitu jelas hingga seorang anak kecil pun dapat mengetahuinya.

Kita mungkin bisa memaafkan wasit lapangan "Alberola" karena tidak melihat tendangan yang dilancarkan "Vitor Reis", tapi bagaimana dengan Daniel Jesús Troguello Suárez yang duduk di depan layar VAR di "Las Rozas"?

Trujillo melihat Mbappé berdarah, menyaksikan tendangan itu dengan tenang, namun memutuskan untuk tidak berbuat apa-apa. Kelambanan ini bukan karena buta dan tuli, melainkan keputusan sadar untuk tidak menjalankan tugasnya. Bahkan para pembenci Real Madrid pun tak menemukan penjelasan atas kekacauan ini, dan ponsel kami dipenuhi pesan-pesan kebingungan.

Tidak mengherankan bagi wasit ini (yang berasal dari Tenerife, kota yang menyaksikan Madrid kehilangan dua gelar pada tahun 1990-an dalam keadaan yang mencurigakan) untuk menentang ambisi Los Blancos; tahun lalu ia menghalangi kami dari tiga tendangan penalti di Pamplona, dan hari ini ia menyelesaikan misinya.

Antara membiarkan kartu merah yang seharusnya diberikan kepada "Gerard Martin" dalam Derby Madrid, dan apa yang terjadi hari ini—di mana pelanggaran wasit yang parah diabaikan—kita bisa mengatakan dengan getir: Mereka telah merusak liga ini. "El Clásico" pada bulan Mei tak lagi berarti, karena gelar juara sudah ditentukan di ruang rapat dan ruang-ruang tertutup sebelum ditentukan di lapangan.