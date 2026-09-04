Sedikitnya 3 warga Amerika Serikat dievakuasi dari sebuah kamp berburu di bagian utara Mozambik, setelah kamp tersebut diserang oleh para pemberontak yang diduga tergabung dalam sebuah kelompok bersenjata. Pelatih timnas Ghana, Carlos Queiroz asal Portugal, turut memiliki bagian kepemilikan atas kamp yang terletak di dalam sebuah suaka margasatwa itu.

Kantor berita"Reuters" mengutip sebuah sumber yang menyebutkan bahwa kamp itu dibakar selama serangan berlangsung, dan ketiga warga Amerika tersebut tengah dalam perjalanan berburu, sementara para staf kamp melarikan diri dari lokasi, sebelum tentara Mozambik turun tangan untuk menghadapi para penyerang.

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Di sisi lain, Queiroz, mantan pelatih timnas Mesir dan Iran, mengatakan bahwa ia sedang menunggu informasi dari pihak berwenang militer dan keamanan untuk memastikan detail dari apa yang terjadi.

Sang direktur teknik menambahkan, dalam sambungan telepon dengan "Reuters" dari Lisbon: "Dari gambar-gambar yang saya lihat, tampaknya seluruh fasilitas telah terbakar."

Ia menjelaskan bahwa kawasan tersebut saat ini terlarang akibat kondisi keamanan yang buruk, dan bahwa ia tidak memiliki informasi langsung dari lokasi serangan.

Kabar adanya korban jiwa

"Zitamar News", sebuah platform berita digital independen berbahasa Inggris di Mozambik, merupakan pihak pertama yang memberitakan kabar serangan itu pada larut malam kemarin, Kamis, dengan menyebutkan adanya sejumlah korban jiwa.

Tertius Jacobs, salah satu analis dari kawasan tersebut, mengatakan bahwa ia meyakini para pemberontak menculik sejumlah warga sipil, namun kebenaran dari laporan-laporan tersebut belum dapat diverifikasi.

Sejak 2017, Mozambik menghadapi pemberontakan yang terkait dengan organisasi "Negara Islam" di wilayah "Cabo Delgado" bagian utara yang kaya akan gas, sebuah konflik yang telah merenggut nyawa ribuan orang dan menyebabkan ratusan ribu penduduk mengungsi.

Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan bahwa Kedutaan Besar Amerika di Mozambik mengetahui adanya serangan terhadap sebuah penginapan berburu, di dekat suaka pribadi Niassa, di pinggiran wilayah Cabo Delgado, yang merupakan salah satu kawasan lindung margasatwa terbesar di Afrika, namun ia tidak mengonfirmasi apakah ada warga Amerika yang terluka akibat serangan tersebut.

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