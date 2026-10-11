Vinicius Junior menjadi sosok paling mencolok dalam laga Real Madrid melawan Villarreal, terutama pada jam-jam setelah pertandingan berakhir.

Kartu merah yang diterima Vinicius membuat Real Madrid harus menuntaskan pertandingan dengan sepuluh pemain, sekaligus menyebabkan gol yang ia cetak sendiri dianulir. Hal itu berdampak pada menit-menit terakhir pertandingan dan nyaris membahayakan kemenangan Los Blancos.

Banyak jurnalis menyoroti insiden tersebut, terlebih karena itu merupakan kesalahan yang dilakukan Vinicius dan seharusnya tidak ia lakukan.

Bintang Brasil itu memiliki pengalaman yang cukup untuk menghindari kesalahan semacam itu yang merugikan tim. Hal inilah yang ditegaskan jurnalis Ruben Canizares saat berbicara mengenai momen yang terjadi dalam laga Real Madrid versus Villarreal.

Situs Defensa Central memuat pernyataan Canizares yang disampaikan kepada program "Tiempo de Juego" yang disiarkan radio Cope.

Ruben Canizares berkata, "Vinicius tidak memahami peraturan permainan. Ia merusak serangan luar biasa yang berakhir dengan gol."

Ia menambahkan, "Tindakannya bodoh. Seharusnya ia lebih cerdas, karena pertandingan sudah akan selesai pada momen tersebut."

Memang bisa diperdebatkan apakah menjambak rambut secara ringan, tanpa membuat lawan kehilangan keseimbangan, sudah cukup untuk membuat seorang pemain diusir keluar lapangan.

Namun, sesuai peraturan permainan, tindakan tersebut memang layak diganjar kartu merah, dan selanjutnya tinggal bagaimana para pengadil menerapkan peraturan itu secara benar dan adil. Vinicius seharusnya memahami hal tersebut agar situasi seperti ini tidak terulang.

Persoalan ini menjadi semakin penting karena jurnalis Canizares menegaskan bahwa "Vinicius lebih cepat daripada Saliba, dan ia lebih unggul dalam hal penempatan posisi".

Karena itu, tidak ada alasan apa pun untuk merusak sebuah serangan luar biasa yang berakhir dengan gol, hanya karena tindakan yang sebenarnya sama sekali tidak perlu dilakukan. Gol itu akhirnya tidak disahkan, dan Real Madrid terpaksa menderita sepanjang menit-menit terakhir pertandingan.