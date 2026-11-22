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Perseteruan antara jurnalis Jose Maria Garcia dan presiden Real Madrid Florentino Perez memasuki babak baru yang kian memanas.

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Seperti dilaporkan harian Sport, Jose Maria, mantan pembawa acara Supergarcia, kembali menyerang presiden Real Madrid, kali ini saat tampil dalam acara Malas Lenguas Noche di stasiun televisi pemerintah Spanyol.

Dalam perbincangan tersebut, nama Jose Maria Aznar, mantan perdana menteri Spanyol dari Partai Rakyat, sempat disebut, lalu muncul pula nama presiden Real Madrid. Garcia pun berkomentar, "Perez adalah sosok yang tidak bisa diterima karena tindakannya dan apa yang ia lakukan di Real Madrid."

Menurut sang jurnalis, Florentino Perez adalah "calon diktator lainnya" dari posisi istimewanya di Stadion Santiago Bernabeu, julukan yang sebelumnya juga pernah ia lontarkan kepada mantan pejabat tersebut.

Pernyataan itu muncul ketika ia menilai sejumlah tokoh terkemuka dalam politik Spanyol, seperti Isabel Diaz Ayuso, Juan Carlos I, Pedro Sanchez, dan Alberto Nunez Feijoo.

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Awal mula perseteruan Garcia dan Florentino

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Akar permusuhan Jose Maria Garcia terhadap Florentino Perez sudah berlangsung lebih dari 20 tahun, tepatnya sejak 2002, ketika presiden Real Madrid itu melakukan reklasifikasi lahan di kawasan Valdebebas untuk membangun kompleks olahraga klub.

Saat itu Garcia mengatakan, "Apa yang dilakukan Florentino Perez di Madrid adalah kejahatan tata ruang kota. Ini operasi yang menyerupai cara kerja geng."

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Sang jurnalis tidak ragu mempertanyakan operasi tersebut, hingga akhirnya digugat oleh presiden Real Madrid dengan tuduhan melanggar hak atas kehormatan dan nama baiknya.

Pada 2007, Garcia menegaskan bahwa sang pengusaha berperan dalam keputusan televisi pemerintah Spanyol untuk melarang penayangan wawancara yang direkam sang jurnalis bersama Jesus Quintero.

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Pada 2011, ia menyebut Perez sebagai presiden paling korup dalam sepak bola Spanyol, seraya menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak peduli dengan gugatan hukum yang mungkin diajukan terhadapnya.

Pada 2015, Mahkamah Agung menguatkan putusan pengadilan terkait pernyataan Garcia terhadap presiden Real Madrid. Namun, setahun kemudian ia kembali menyerangnya dan menyebutnya sebagai sosok yang membahayakan masyarakat.

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Pada periode 2017 hingga 2018, ia kembali menuduh Perez menggunakan pengaruhnya terhadap media, serta mengkritik tindakannya dalam perekrutan Julen Lopetegui tepat sebelum Piala Dunia, ketika pelatih asal Basque itu masih menukangi timnas Spanyol. Langkah tersebut membuat Federasi Sepak Bola Spanyol tak berdaya untuk bereaksi.

Di sisi lain, presiden Real Madrid belakangan membanggakan ketangguhannya menghadapi para jurnalis. Dalam sebuah pernyataan, ia berkata, "Para intelektual sistem tidak akan mampu menyakiti saya. Jose Maria Garcia tidak bisa menjatuhkan saya, dan tak seorang pun dari mereka akan bisa melakukannya. Jika saya bekerja dengan buruk, maka saya harus dipecat, tetapi bukan oleh mereka, melainkan oleh para anggota klub."

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Pernyataan itu ia sampaikan dalam konferensi pers kontroversial yang digelarnya pada Mei lalu.

Selain itu, setiap kali Garcia menyerang presiden Real Madrid selama dua dekade terakhir, Florentino selalu menanggapinya dengan cara yang jauh lebih tenang.

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Terkait kasus lahan, Perez menanggapinya dengan gugatan hukum yang telah disebutkan, tetapi ia juga membela diri secara terbuka pada 2007, dengan menegaskan bahwa tuduhan tersebut adalah kebohongan belaka dan mengumumkan niatnya untuk mengajukan gugatan baru.

Dalam pesan-pesan yang diungkap situs El Confidencial pada 2017 antara presiden Real Madrid dan pengusaha Alejandro de Pedro, yang terkait dengan kasus Punica, sebuah proses hukum besar yang berujung pada penangkapan puluhan orang, Florentino menyebut sang jurnalis sebagai "orang bodoh".

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Meski demikian, selama bertahun-tahun Perez lebih memilih untuk sebagian besar tetap diam dan membiarkan sang penyiar memegang inisiatif sebagai pihak yang terus melancarkan serangan.