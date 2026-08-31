September menempatkan Real Madrid di hadapan ujian-ujian berat: 5 laga dalam 20 hari

Real Madrid bersiap menjalani bulan September dengan jadwal padat, yang mencakup 5 pertandingan dalam kurun 20 hari, di antaranya 4 laga di Liga Spanyol dan satu pertandingan di Liga Champions Eropa, sebagai ujian dini bagi kemampuan tim untuk mempertahankan awal musim yang sempurna di bawah kepemimpinan Jose Mourinho.

Real Madrid mengakhiri bulan Agustus dengan nilai sempurna setelah meraih 9 poin dari 9 yang tersedia, menyusul kemenangan atas Espanyol 2-1, Real Sociedad 4-1, dan Malaga 4-0, dengan mencetak 10 gol berbanding hanya dua gol yang bersarang di gawang mereka.

Tim Kerajaan itu memulai rangkaian pertandingannya di bulan September dengan menghadapi Real Betis pada Jumat 4 September, di Stadion La Cartuja, sebelum menjamu Inter Milan hanya 4 hari berselang pada pembuka perjalanannya di Liga Champions Eropa, pada Selasa 8 September di Stadion Santiago Bernabeu.

Real Madrid kembali ke ajang Liga Spanyol pada Sabtu 12 September, saat menjamu Rayo Vallecano, dalam laga kedua di kandangnya selama bulan tersebut.

Dan hanya 3 hari setelahnya, Tim Kerajaan itu bertandang ke markas Elche, pada Selasa 15 September, di Stadion Martinez Valero, sebelum menutup bulan itu dengan laga tersulit melawan Atletico Madrid.

Derby Madrid digelar pada Minggu 20 September di Stadion Wanda Metropolitano, pukul 16.15 sore (14.15 waktu Greenwich), yang menjadi ujian terakhir bagi Real Madrid sebelum jeda internasional.

Program September membawa tantangan fisik dan teknis yang besar bagi tim, sebab mereka akan menjalani 3 pertandingan di luar kandang berbanding hanya dua pertandingan di Santiago Bernabeu, di samping adanya pertandingan Liga Champions Eropa di antara dua laga liga, yang memaksa Mourinho untuk berhati-hati menyikapi kondisi para pemainnya dan membagi menit bermain secara cermat.

Setelah menghadapi Atletico Madrid, Real Madrid mendapatkan masa istirahat karena jeda internasional, dan tidak akan kembali ke kompetisi hingga akhir pekan pada 10 dan 11 Oktober, saat menjamu Villarreal di Stadion Santiago Bernabeu.