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Manuel Neuer dari Bayern Munich kembali mengalami cedera dalam laga tandang Bundesliga melawan FSV Mainz 05 dan harus diganti sebelum turun minum.

Pada menit ke-40, FCB sempat kebobolan gol yang tampaknya menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Tendangan bebas Amiri sedikit mengenai Jonathan Tah dan Neuer sebelum melayang ke tiang jauh, tempat Jae-Sung Lee menyundul bola ke gawang Bayern yang kosong. Namun, gol itu dianulir setelah intervensi VAR dan pemeriksaan selama beberapa menit karena pemain asal Korea Selatan tersebut berada dalam posisi offside saat tendangan bebas dilakukan.

Keputusan itu memicu protes dari tuan rumah, sebagian di antaranya dilontarkan dengan marah. Seorang anggota staf di tepi lapangan melayangkan protes dengan sangat keras hingga mendapat kartu kuning dari wasit Robert Schröder.

Segera setelah gol lawan tersebut, Neuer meminta perawatan dan melepas sepatu serta kaus kaki di kaki kanannya. Setelah berdiskusi dengan dokter FCB, dipastikan bahwa pemain berusia 40 tahun itu tidak bisa melanjutkan pertandingan. Ia digantikan Jonas Urbig (45.).

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Neuer dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada Sabtu malam, sementara diagnosisnya belum diketahui. Namun, rekan setimnya Joshua Kimmich terdengar pesimistis dalam wawancara dengan Sky seusai laga: "Sepertinya dia tidak akan bisa kembali berlatih setelah satu minggu. Manu memang tidak pernah benar-benar mengakui kalau dia kesakitan. Kalau sampai dia keluar lapangan, sayangnya kemungkinan ada sesuatu yang serius."

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Masalah apa yang belakangan dialami Manuel Neuer?

Neuer baru kembali bermain pada Selasa lalu setelah absen cukup lama akibat iritasi tendon di kaki. Dalam kemenangan tandang 2-0 atas Atletico Madrid di Liga Champions, ia bermain penuh, meski jarang mendapat ujian. Seusai pertandingan, ia berbicara secara terbuka kepada Amazon Prime tentang masa absennya dan menjelaskan hal terburuk yang ia alami: "Rasa sakitnya. Jelas," katanya.

Ia menambahkan: "Setiap hari saya merasa sakit saat berjalan. Saat bangun pagi, termasuk pagi ini, saya kembali merasa sakit saat berjalan." FCB belum mengumumkan secara resmi apakah iritasi tendon itu terjadi pada kaki yang bermasalah pada Sabtu.

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Bagi Neuer, ini menjadi akhir yang tidak menyenangkan bagi sebuah laga pemecahan rekor: Dengan tampil di Mainz, ia menjadi pemain tertua yang pernah diturunkan Bayern Munich di Bundesliga, melewati catatan Bernd Dreher.