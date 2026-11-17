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Kekalahan telak 5-0 yang dialami timnas Belanda dari Jerman pada Senin malam kemarin di pekan keenam fase grup UEFA Nations League memicu kritik tajam. Sejumlah mantan pemain menilai penampilan tim tidak bisa diterima, apalagi menurut mereka sang lawan tidak menampilkan level luar biasa yang bisa membenarkan hasil tersebut.

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Rafael van der Vaart, mantan bintang timnas Belanda dan Hamburg, melontarkan kritik pedas kepada tim nasional negaranya seusai laga yang digelar di Stadion Olimpiade di ibu kota Berlin. Kritik itu ia sampaikan saat tampil sebagai analis di stasiun televisi Belanda, NOS.

Harian Jerman Bild mengutip pernyataan Van der Vaart yang dengan nada sangat kesal berkata: "Kelihatannya mereka semua seperti mengompol." Ia menyiratkan bahwa para pemain menyerah sepenuhnya, seolah masing-masing dari mereka hanyalah "sekarung kentang", dan menilai tim kehilangan kemampuan untuk menghadapi tekanan pertandingan.

Meski mengkritik keras timnas negaranya, Van der Vaart tidak menganggap Jerman tampil luar biasa. "Menurut saya Jerman sebenarnya cukup biasa saja. Yang pasti, ini bukan timnas Jerman terbaik yang pernah kami hadapi, tetapi kami tetap kalah 0-5," ujarnya, sebelum menyimpulkan bahwa "ini benar-benar sesuatu yang seharusnya membuat kita malu".

Mantan pemain Belanda itu kemudian mengkritik kiper Bart Verbruggen atas tindakannya setelah gol kelima, ketika ia mengumpulkan rekan-rekannya di lapangan untuk berbicara singkat. Momen tersebut tidak disukai Van der Vaart.

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Pada menit ke-77, para pemain Belanda berkumpul di lapangan setelah kapten Dumfries dan sang kiper mengajak rekan-rekan mereka berkumpul untuk menunjukkan reaksi atas keruntuhan tersebut.

Soal sang kiper, ia berkata: "Terus terang, saya bahkan tidak sanggup menontonnya. Seorang kiper melakukan hal seperti itu, dan saya berpikir dalam hati: kamu baru saja kebobolan lima gol. Kamu memang tidak bisa diharapkan menghentikan setiap bola, tetapi kamu bahkan tidak mendekati upaya untuk menghentikannya."

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Hasil ini menjadi yang terburuk bagi Belanda dalam 67 tahun terakhir setelah gawang mereka kebobolan lima gol dari Jerman. Ini juga pertama kalinya sejak saat itu mereka menelan kekalahan dengan skor sebesar ini atau lebih besar, karena kekalahan yang lebih telak terakhir kali terjadi pada 21 Oktober 1959, ketika mereka takluk dari timnas Jerman dengan skor 0-7.

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Undian perempat final UEFA Nations League dijadwalkan berlangsung Jumat mendatang. Timnas Belanda tidak akan memainkan laga internasional apa pun sebelum Maret 2027, sehingga staf pelatih yang dipimpin Xavi Hernandez dan para pemain memiliki waktu untuk mengkaji penyebab keruntuhan tersebut serta mencari solusi atas berbagai masalah yang terlihat jelas saat menghadapi Jerman.

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