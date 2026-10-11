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Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Seperti Hakimi dan Vinicius: Diomande mengukir namanya dalam sejarah Real Madrid

Real Madrid vs Villarreal
Real Madrid
Villarreal
LaLiga
Y. Diomande
A. Hakimi
Spanyol
Côte d’Ivoire
Maroko

Krusial: Bintang Pantai Gading jadi penentu perbedaan

Bintang asal Pantai Gading, Yan Diomande, menorehkan jejak pertamanya bersama Real Madrid dengan membawa Los Blancos meraih kemenangan sulit 1-0 atas Villarreal meski bermain dengan sepuluh pemain, dalam laga pekan kedelapan Liga Spanyol, Sabtu malam.

Diomande mencetak gol pertamanya bersama Los Merengues pada menit ke-62, sehingga ia mampu masuk ke dalam daftar istimewa dalam sejarah klub ibu kota Spanyol tersebut.

Diomande masuk ke jajaran elite pemain asing yang mencetak gol untuk klub kerajaan itu di Liga Spanyol sebelum mencapai usia dua puluh tahun, menjadikannya pemain kesebelas dalam sejarah klub yang meraih pencapaian ini.

Menurut akun Mister Chip di platform X, Diomande yang akan genap berusia dua puluh tahun pada November mendatang bergabung ke dalam daftar yang mencakup:

Pemain Argentina Gonzalo Higuain, pemain Prancis Raphael Varane, pemain Maroko Achraf Hakimi, para pemain Brasil Vinicius Junior dan Rodrygo, pemain Prancis Eduardo Camavinga, pemain Uruguay Alvaro Rodriguez, pemain Turki Arda Guler, pemain Brasil Endrick, dan pemain Argentina Franco Mastantuono.

Diomande bergabung ke skuad Real Madrid pada musim panas lalu dari klub Jerman, Leipzig, dengan nilai sekitar 140 juta euro.

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