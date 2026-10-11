Seperti Hakimi dan Vinicius: Diomande mengukir namanya dalam sejarah Real Madrid

Bintang asal Pantai Gading, Yan Diomande, menorehkan jejak pertamanya bersama Real Madrid dengan membawa Los Blancos meraih kemenangan sulit 1-0 atas Villarreal meski bermain dengan sepuluh pemain, dalam laga pekan kedelapan Liga Spanyol, Sabtu malam.

Diomande mencetak gol pertamanya bersama Los Merengues pada menit ke-62, sehingga ia mampu masuk ke dalam daftar istimewa dalam sejarah klub ibu kota Spanyol tersebut.

Diomande masuk ke jajaran elite pemain asing yang mencetak gol untuk klub kerajaan itu di Liga Spanyol sebelum mencapai usia dua puluh tahun, menjadikannya pemain kesebelas dalam sejarah klub yang meraih pencapaian ini.

Menurut akun Mister Chip di platform X, Diomande yang akan genap berusia dua puluh tahun pada November mendatang bergabung ke dalam daftar yang mencakup:

Pemain Argentina Gonzalo Higuain, pemain Prancis Raphael Varane, pemain Maroko Achraf Hakimi, para pemain Brasil Vinicius Junior dan Rodrygo, pemain Prancis Eduardo Camavinga, pemain Uruguay Alvaro Rodriguez, pemain Turki Arda Guler, pemain Brasil Endrick, dan pemain Argentina Franco Mastantuono.

Diomande bergabung ke skuad Real Madrid pada musim panas lalu dari klub Jerman, Leipzig, dengan nilai sekitar 140 juta euro.

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