Kaj Sierhuis tampak kesal dengan keputusan pelatihnya, Dick Schreuder, pada Kamis malam. Sang penyerang diminta melakukan pemanasan saat menghadapi Levski Sofia (1-1), tetapi akhirnya tidak diturunkan.

Sierhuis pindah dari Fortuna Sittard ke NEC dengan status bebas transfer pada musim panas lalu. Kiprahnya di Nijmegen sejauh ini belum bisa disebut sukses sepenuhnya.

Sierhuis hanya sekali menjadi starter di VriendenLoterij Eredivisie, yakni saat menghadapi SC Cambuur (kalah 3-0). Tiga kali ia tampil sebagai pemain pengganti dan tiga kali pula ia sama sekali tidak dimainkan.

Begitu pula pada Kamis lalu. Schreuder memilih Bryan Linssen sebagai starter saat menghadapi Levski Sofia. Namun, menurut jurnalis peliput NEC Maurice de Mandt dari RN7 Online Sierhuis sempat "menjalani seluruh sesi pemanasan".

Pada akhirnya, Schreuder memutuskan untuk tidak menurunkan mantan pemain Ajax, FC Groningen, dan Heracles tersebut. Alhasil, Sierhuis masih belum melakoni debutnya di Liga Europa.

"Pada menit ke-89, Sierhuis diminta duduk kembali. Sang penyerang tampak kesal," kata De Mandt. Keputusan untuk tidak menurunkan Sierhuis juga membuat pendukung NEC heran.

Skor saat itu 1-1, dan menurut para pendukung di X, Bryan Linssen tampak kelelahan. Nama Sierhuis juga diteriakkan di stadion beberapa menit menjelang akhir pertandingan.