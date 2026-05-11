Seorang pemain Ajax sangat ingin hengkang: ‘Dia sudah benar-benar muak!’

Para pemain Ajax sangat menantikan berakhirnya musim ini, demikian dilaporkan Mike Verweij dalam podcastKick-off milik De Telegraaf. Tidak hanya performa di lapangan yang sangat buruk, beberapa pemain juga mengalami kesulitan beradaptasi dengan dinamika dalam tim.

“Klaassen misalnya sudah mengatakan bahwa ini adalah musim paling menyakitkan yang pernah dia alami,” kata Verweij, merujuk pada pernyataan kapten Ajax itu tak lama setelah kekalahan melawan FC Utrecht (1-2) pada Minggu lalu.

“Semua orang melihat bahwa kualitas telah hilang dalam beberapa tahun terakhir,” lanjut Verweij, setelah itu Pim Sedee menyatakan bahwa Klaassen sendiri juga menjadi bagian dari masalah tersebut. “Di Ajax yang bagus, Klaassen tidak akan pernah lagi menjadi pemain kontrak Ajax,” kata Valentijn Driessen.

“Begitulah adanya. Dia tidak berhasil di Everton, tampil cukup baik di Werder Bremen, tapi di Inter hanya duduk di bangku cadangan… Davy Klaassen juga bukan lagi orang yang bisa membuat Ajax lebih baik. Bahkan Ajax yang sekarang ini pun tidak,” demikian kesimpulan tegas Driessen.

Verweij menyatakan bahwa kesalahan besar sudah terjadi sejak penyusunan skuad. “Tentu saja ini masalah jika kamu memiliki banyak pemain senior di skuad, yang juga menjadi sangat sinis saat mereka ditaruh di bangku cadangan.”

“Di awal musim, ada juga Pasveer. Komposisi skuad secara keseluruhan dari segi usia…,” desah Verweij, yang menyatakan bahwa di skuad Ajax saat ini pun terutama ‘banyak yang kesal’.

“Weghorst memang mencetak gol 1-1 melawan Utrecht, tapi dia sudah selesai dengan ini. Dia benar-benar sudah selesai,” kata Verweij. “Dan jika dia pindah ke FC Twente setelah musim ini, dia mungkin akan bermain di babak kualifikasi Liga Champions.”

Berkat kekalahan yang dialami Ajax dan NEC, FC Twente kini telah mengambil alih posisi ketiga di Eredivisie. The Tukkers akan menjalani pertandingan terakhir melawan PSV di Eindhoven, namun mereka masih memiliki peluang nyata untuk meraih tiket ke babak kualifikasi Liga Champions.