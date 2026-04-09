Seorang pakar wasit berseru: Apa yang terjadi pada Barcelona saat melawan Atlético adalah skandal

Seorang pakar wasit memberikan pendapatnya mengenai insiden kontroversial dalam pertandingan antara Barcelona dan Atlético Madrid, Rabu malam kemarin, pada leg pertama perempat final Liga Champions, yang dimenangkan oleh Los Rojiblancos dengan skor 2-0.

Pertandingan yang dipimpin wasit Stefan Kovac ini menyaksikan beberapa momen menegangkan, termasuk pengusiran Pau Kubarsi, pemain Barça pada menit ke-44, serta tuntutan penalti dari kedua tim.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menulis: "Pelatih Hans Flick, para pemain, dan suporter Barcelona fokus pada dua momen yang berpotensi mengubah jalannya pertandingan secara drastis. Kartu kuning kedua yang mungkin diberikan kepada Koke dan tendangan penalti yang mungkin diberikan kepada Marc Poblet karena handball pada menit ke-55, setelah momen aneh, adalah dua insiden yang membayangi pertandingan ini."

Kiper Atletico, Juan Musso, mengoper bola dari tendangan gawang ke rekan setimnya, bek Marc Poblet, yang berdiri dekat dengannya di area enam yard, sebelum yang terakhir menahannya dengan tangannya dan memainkannya kembali, di hadapan penonton yang tercengang.

Sementara itu, Eitoraldi González, pakar wasit di surat kabar "AS" dan radio "Cadena SER", menganalisis permainan tersebut, sambil berteriak: "Kamu tidak boleh melakukan itu dengan tanganmu saat tendangan gawang. Bola dalam keadaan diam. Itu jelas penalti, lalu mereka mengkritik wasit Spanyol... Ini skandal, lupakan saja tendangan hari Sabtu; ini hanya soal interpretasi wasit."

Iturralde melanjutkan kritiknya terhadap keputusan Kovač, dengan mengatakan: "Ini adalah kesalahan teknis yang fatal, salah satu kesalahan teknis terbesar... Ya Tuhan, saya bahkan tidak akan mengatakan salah satu kesalahan terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Wasitlah yang melihatnya, dia adalah wasit internasional dan akan berpartisipasi di Piala Dunia. Jika dia tidak bisa mengendalikan detak jantungnya, dia sebaiknya hanya memimpin pertandingan pemuda."

Dan akhirnya, ia menegaskan bahwa tanggung jawab atas keputusan tersebut ada pada wasit utama, bukan pada Christian Dingert, asisten wasit video: "Cukup sudah penjelasannya. Dia tidak tahu aturannya, dan Bobel menangani bola tanpa konsentrasi. Itu adalah adegan yang jelas tanpa ada pemain di depannya. Itu adalah tendangan bebas, dieksekusi oleh Musso, dan disentuh oleh Bobel dengan tangannya. Itu adalah penalti."

(Baca juga)... Ahli wasit menjawab... Apakah Kubarsi pantas diusir saat melawan Atlético Madrid?