Sebuah laporan media pada hari Kamis ini mengungkap keputusan yang ditunggu-tunggu dari Asosiasi Sepak Bola Eropa (UEFA) terkait protes Barcelona atas keputusan wasit dalam pertandingan melawan Atlético Madrid kemarin, pada leg pertama perempat final Liga Champions.

Barcelona bersiap untuk mengajukan keluhan resmi kepada UEFA, terkait wasit dalam pertandingan kemarin, yang berakhir dengan kekalahan 2-0 bagi Barcelona.

Surat kabar "Sport" melaporkan bahwa Barcelona berhak mengirim surat kepada UEFA untuk menyatakan ketidaksetujuannya terhadap keputusan wasit, dan UEFA akan memberikan tanggapan pada waktunya.

Surat kabar tersebut menegaskan bahwa UEFA akan menanggapi Barcelona sebagai bentuk "kebaikan hati", namun tanggapan tersebut tidak akan memiliki dampak praktis terhadap hasil pertandingan.

Terlepas dari keluhan yang diajukan Barcelona, UEFA menganalisis kinerja wasitnya melalui pengamat yang dikirim ke setiap pertandingan. Dalam kasus ini, Stefano Bodeschi dari San Marino lah yang akan menyerahkan laporannya kepada Komite Wasit.

UEFA tidak mempublikasikan laporan-laporan ini, sehingga masa depan wasit asal Rumania, Kovac, di sisa turnamen tetap tidak jelas. Terlepas dari apakah analisis tersebut tidak menguntungkan bagi Barcelona, ia sudah tidak mungkin memimpin pertandingan lain di Liga Champions musim ini setelah memimpin pertandingan di perempat final.

Dalam konteks yang sama, surat kabar "Sport" menghubungi Christian Zarouka, seorang pakar hukum olahraga, untuk mendapatkan pandangannya mengenai cakupan sebenarnya dari laporan protes yang diajukan oleh Barcelona.

Christian menjelaskan: "Ini bukan tindakan disiplin, melainkan hanya keberatan atau keluhan untuk mengungkapkan ketidakpuasan terhadap kinerja wasit."

Dengan kata lain, Barcelona sangat menyadari bahwa peluang untuk meninjau kembali kartu merah yang diterima Kubarsi atau mengulang pertandingan sangatlah tipis.

Zarouka menyoroti bahwa tujuan protes ini adalah untuk menunjukkan pengaruh di balik layar, menjelaskan: "Ini adalah langkah politik untuk mempengaruhi wasit atau komite pada pertandingan berikutnya."

Dengan kata lain, klub bermaksud menyampaikan ketidakpuasan mereka dengan tujuan memastikan keputusan serupa tidak akan dikeluarkan terhadap tim Flick di masa depan sebisa mungkin.

Zarouka juga menyoroti bahwa "komunikasi mungkin dilakukan secara terbuka, tetapi mungkin juga dilakukan melalui telepon", sambil memperingatkan bahwa "Barcelona tidak lagi memiliki pengaruh atau peran penting yang sama di Asosiasi Sepak Bola Eropa seperti pada tahun-tahun sebelumnya".