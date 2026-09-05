Mengenakan kaus bernomor punggung 6, Marc Casado menjalani penampilan perdananya bersama Deportivo La Coruna pada Sabtu malam, di jornada keempat Liga Spanyol, menghadapi Villarreal.

Casado, yang bermain dengan status pinjaman dari Barcelona, masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-66 dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan dramatis bagi klub barunya dengan skor 3-2.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa Casado turun ke lapangan La Ceramica saat skor menunjukkan hasil imbang 1-1, dan Villarreal tengah menyerang habis-habisan.

Casado ditempatkan di poros ganda bersama Amatucci, dan tampil apik dalam intervensinya dengan bola, serta seperti biasa tetap berkomitmen pada tugas-tugas bertahan. Bahkan ia mampu menggagalkan sebuah tembakan berbahaya, dan tidak melakukan satu pun kesalahan.

Penampilan perdana Casado terjadi pada malam yang benar-benar diwarnai kegilaan, karena Adama Traore yang bernasib sial mencetak gol bunuh diri ke gawang sendiri, setelah upaya untuk menghalau bola dengan kepalanya, sehingga Villarreal unggul 2-1.

Namun pemain Maroko Zakaria Dahchour mencetak gol penyama kedudukan bagi tim tamu pada menit ke-79, hasil kerja pemain Gabon Aubameyang, yang kemudian mencetak sendiri gol kemenangan bagi Deportivo La Coruna pada menit ke-88.

Poin Deportivo La Coruna bertambah menjadi 8 poin di peringkat keempat, sementara poin Villarreal tertahan di angka dua poin di peringkat ke-16.

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