Atletico Madrid merebut kemenangan dramatis atas tuan rumah Espanyol dengan skor 1-0, Sabtu ini, dalam lanjutan pekan kesembilan Liga Spanyol.

Gol tunggal laga tersebut dicetak oleh Alex Baena melalui sepakan keras, setelah menerima umpan istimewa dari pemain pengganti Julian Alvarez, pada menit ke-89.

Atletico Madrid pun mengoleksi 22 poin di posisi kedua La Liga, terpaut dua poin dari pemuncak klasemen Barcelona yang bersiap menghadapi Real Betis, sementara Espanyol tertahan di angka 8 poin pada peringkat ke-12.





Surat kabar Sport mengulas momen-momen penting pertandingan, di mana Espanyol berhasil bertahan menghadapi gelombang serangan awal Atletico Madrid. Seiring berjalannya waktu, klub Catalunya itu mulai menunjukkan taji di atas lapangan, kemampuan mereka menguasai bola meningkat, dan mereka mulai menemukan ruang di area pertahanan lawan.

Faktanya, peluang besar pertama justru didapat Roberto Fernandez untuk membawa Espanyol memimpin, ketika ia melompat menyambut umpan silang kiriman Brian Zaragoza, namun sundulannya tidak berbuah gol.

Tempo pertandingan semakin meningkat pada menit-menit sebelum jeda, dan Atletico Madrid mengancam gawang lawan dalam beberapa kesempatan, tetapi mereka kurang akurat dalam sentuhan akhir untuk mengubah peluang menjadi gol.

Namun peluang terbaik babak pertama justru menjadi milik Espanyol, setelah Cabrera melepaskan tendangan keras yang langsung membentur mistar gawang.

Sekembali dari ruang ganti, babak kedua dimulai dengan kualitas yang berimbang antara kedua tim. Tidak ada satu pun dari keduanya yang berhenti mencari gol pembuka, sambil tetap berhati-hati agar tidak mengambil risiko secara berlebihan.

Diego Simeone, pelatih Atleti, melakukan pergantian pemain dari bangku cadangan dalam upaya mengubah jalannya pertandingan, dan taruhannya nyaris berbuah hasil setelah Marcos Llorente, yang baru saja masuk ke lapangan, melepaskan tendangan keras yang membentur mistar gawang.

Seiring berjalannya menit-menit pertandingan, skor tetap tidak berubah. Atletico Madrid menguasai inisiatif permainan, sementara Espanyol berusaha mengancam gawang lawan melalui serangan balik.

Namun kurang dari 10 menit sebelum pertandingan berakhir, Stadion RCDE menyaksikan salah satu momen yang paling dinanti sepanjang malam itu, yakni kembalinya Javi Puado ke lapangan.

Kapten Espanyol itu kembali ke atas lapangan setelah pulih dari cedera serius di bagian lutut, dan ia disambut tepuk tangan menggema dari para pendukung klub Catalunya tersebut, sebuah pemandangan yang mencerminkan kebahagiaan mereka atas kembalinya sang pemain ke kompetisi.

Namun kegembiraan itu dengan cepat berubah menjadi kekecewaan. Pada menit-menit akhir pertandingan, Atletico Madrid menemukan Alex Baena di tepi kotak penalti, dan gelandang tersebut tidak membuang peluang itu.

Dengan tendangan akurat, Baena berhasil menggetarkan jala gawang Espanyol,

Dengan kekalahan ini, Espanyol menerima pukulan baru setelah rangkaian pertandingan mereka tanpa kemenangan mencapai 4 laga di Liga Spanyol.