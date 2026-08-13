Fase-fase awal persiapan Real Madrid untuk musim baru menjadi kesempatan untuk menguji para pemain, termasuk sejumlah rekrutan baru.

Denzel Dumfries menjadi salah satu yang paling menonjol di antara para pemain tersebut, mengingat transfernya dari Inter Milan senilai 20 juta euro pada awalnya mengindikasikan bahwa ia datang untuk menggantikan Trent Alexander-Arnold di posisi bek kanan.

Pemain Belanda itu tampak sebagai pilihan ideal untuk memperkuat skuad, sebagai pelapis yang meringankan tekanan pada pemain Inggris tersebut selama musim yang penuh tantangan, sebagaimana diberitakan surat kabar "Marca"

Trent diperkirakan menjadi salah satu pemain terpenting bagi pelatih Jose Mourinho di lini pertahanan, setelah musim pertama yang naik-turun bersama Real Madrid.

Namun keterlibatannya yang terbatas dalam tiga laga uji coba pertama membuatnya berada dalam posisi yang tidak stabil, di mana ia menghadapi persaingan ketat dengan Dumfries. Dengan absennya banyak pemain akibat Piala Dunia, Mourinho terpaksa membangun ulang tim, dan di tengah proses ini, posisi bek kanan menjadi tantangan besar dengan kehadiran para pemain yang menonjol.

Uji coba menegaskan hal ini. Dalam laga melawan Fiorentina, Alexander-Arnold memulai di posisi bek, dan Dumfries bermain di depannya di sayap; pemain Inggris itu menuntaskan pertandingan, sementara pemain Belanda tersebut ditarik keluar pada menit ke-75.

Dan dalam laga kedua melawan Ferencvaros, Mourinho membalik peran: Dumfries memulai pertandingan, dan Trent masuk pada babak kedua.

Dalam laga ketiga melawan Deportivo La Coruna, Mourinho mengulangi rencana yang sama, di mana pemain Belanda itu memulai pertandingan, kali ini di sayap, dan Trent kembali setelah jeda di posisi bek, tetapi kali ini mantan pemain Inter itulah yang bermain penuh selama sembilan puluh menit.

Kepiawaian Dumfries memberinya sedikit keunggulan di awal musim, dan ia juga cocok dengan sosok ideal pemain yang diubah oleh pelatih Portugal itu menjadi seorang petarung, meskipun ia belum menunjukkan penampilan terbaiknya pada periode persiapan musim.

Adapun Trent, ia tampak dalam puncak konsentrasinya, nyaman, dan bersemangat untuk membuktikan diri di dalam Real Madrid, setelah musim pertamanya yang penuh penderitaan.

Situasi serupa terulang di lini serang, khususnya di posisi penyerang murni, di mana waktu bermain dalam dua laga terakhir terbagi hampir merata antara Endrick dan Carlos Espi.

Mourinho sengaja menanam keraguan, mengubah-ubah nama dan susunan pemain tanpa memastikan satu pun di antaranya, memaksa semua orang untuk bersaing hingga saat-saat terakhir periode persiapan musim.

Keputusan akhir mengenai posisi bek kanan dan penyerang pelapis masih belum ditentukan, dan ketidakpastian inilah senjata terbaik yang dimiliki pelatih Portugal itu untuk memaksimalkan manfaat dari sebuah tim yang masih dalam tahap pengembangan.