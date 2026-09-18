Senjata penting: kabar gembira untuk Maroko jelang jeda internasional

Tim nasional Maroko yang dipimpin Mohamed Ouahbi mendapatkan kabar gembira beberapa hari sebelum dimulainya jeda internasional untuk bulan September dan Oktober.

Jaringan "beIN Sports" memastikan kembalinya pemain internasional Maroko Achraf Hakimi, bintang Paris Saint-Germain, untuk mengikuti latihan secara individu, dan itu untuk pertama kalinya setelah dia mengalami cedera.

Paris kehilangan jasa Achraf Hakimi saat kemenangan atas Brest, di mana bek Paris itu tampak menderita cedera pada urat lutut.

Klub ibu kota tersebut mengumumkan melalui pernyataan di situs resminya, Senin lalu: "Setelah mengalami cedera ringan pada paha kanannya dalam pertandingan tadi malam melawan Brest, Achraf Hakimi akan menjalani perawatan medis selama dua hari, dan pemeriksaan medis tambahan akan dilakukan pada akhir periode tersebut".



Perlu diingat bahwa Mohamed Ouahbi, pelatih tim nasional Maroko, telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil untuk menjalani dua laga melawan Gabon dan Lesotho, dalam babak pertama dan kedua kualifikasi menuju putaran final Piala Afrika 2027, di samping pertandingan persahabatan melawan Ghana.

Daftar Ouahbi memuat pemanggilan sejumlah pemain untuk pertama kalinya ke skuad tim nasional senior, dipimpin oleh Yasser Zabiri, pemain Racing Santander, yang bersinar di Liga Spanyol dengan mencetak 6 gol dalam 6 pertandingan, serta Abdellah Ouazane, dan kiper Alaa Belaarouch, di samping Sofiane El Fouzi dan Taoufik Bentayeb.

Daftar tersebut juga menampilkan kehadiran sejumlah pilar tim nasional Maroko selama tahun-tahun terakhir, terdepan di antaranya Yassine Bounou, Mounir El Kajoui, dan Achraf Hakimi, selain Nayef Aguerd dan Abdessamad Ezzalzouli, kendati krisis terakhirnya terkait jersey dukungan untuk Ceuta, dan kritik yang menimpanya.



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