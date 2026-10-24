Real Madrid kembali mendatangkan pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, pada musim panas ini, setelah menjalani beberapa musim beruntun tanpa meraih satu gelar besar pun, di tengah serangkaian masalah yang gagal diselesaikan oleh para pelatih sebelumnya.

Hal itu disampaikan menurut surat kabar Inggris "The Athletic", yang mengungkap detail gaya Mourinho dalam menangani para pemain, perubahan-perubahan yang ia lakukan sejak kembali ke klub kerajaan tersebut, serta caranya mencoba mengatasi masalah-masalah yang dialami tim.

Keputusan untuk kembali merekrut Mourinho untuk kedua kalinya diambil terutama oleh Florentino Perez, presiden Real Madrid yang berusia 79 tahun, yang selama ini selalu menyimpan rasa hormat besar terhadap pelatih Portugal itu sejak periode pertamanya bersama tim antara 2010 dan 2013.

Real Madrid juga membayar 15 juta euro kepada Benfica untuk membatalkan kontrak sang pelatih, setara dengan 12,5 juta pound sterling atau 16,8 juta dolar, yang mencerminkan besarnya penghargaan yang ia dapatkan di dalam klub.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Ketika Mourinho resmi mengemban tugasnya pada Juni, ia menjadi pelatih keempat Real Madrid sejak Mei 2025, setelah Carlo Ancelotti, Xabi Alonso, dan Alvaro Arbeloa, tetapi pekerjaannya bersama klub sebenarnya sudah dimulai sebulan sebelumnya.

Pada Mei, dimulailah proses perencanaan tentang bagaimana mengembalikan tim ke jalur yang benar, melalui penentuan target-target potensial di bursa transfer, dan upaya mengembalikan budaya kompetitif klub, dengan tujuan mempersempit jarak dengan Barcelona di Spanyol dan dengan para pesaingnya di Liga Champions Eropa di seluruh benua.

Laga hari Minggu di Stadion Camp Nou akan mencerminkan sejauh mana kemajuan yang telah dicapai Real Madrid ke arah tersebut, terlebih karena Barcelona, pemuncak Liga Spanyol, sudah unggul enam poin atas tim kerajaan yang menempati peringkat ketiga, setelah sembilan pekan berlalu.

Pertemuan pertama antara kedua rival di musim lalu, yang berakhir dengan kemenangan Real Madrid 2-1 di kandang sendiri pada Oktober juga, sejatinya telah menjadi awal mula munculnya perselisihan antara Xabi Alonso dan beberapa bintang tim selama bulan-bulan pertama musim perdananya, akibat metode-metode barunya yang mencakup penerapan aturan yang lebih ketat dalam latihan dan peningkatan fokus pada analisis taktik.

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Mungkin sebagian pengamat memperkirakan Mourinho akan menerapkan gaya otoriter dalam menghadapi tantangan yang dihadapinya saat ini, tetapi hal itu tidak terjadi, menurut yang ditegaskan oleh sejumlah sumber yang berbicara kepada surat kabar tersebut, yang semuanya mengetahui secara dekat apa yang terjadi di dalam klub, tetapi meminta agar identitas mereka tidak diungkap karena tidak memiliki izin untuk berkomentar.

Salah satu sumber di dalam kompleks latihan Valdebebas milik Real Madrid mengatakan: "Tidak ada pendekatan keras atau perubahan radikal."

Sumber lain yang dekat dengan ruang ganti menambahkan: "Perbedaan utamanya adalah Mourinho memiliki otoritas karena ia adalah Mourinho."

Ia melanjutkan: "Para pemain yang lebih sedikit bermain tidak semuanya senang, tetapi tidak ada situasi yang tegang atau saling tuding, seperti yang terjadi tahun lalu. Jika Mourinho mengatakan segala sesuatu akan berjalan dengan cara ini, maka hal itu akan berjalan demikian."

Langkah pertama yang diambil Mourinho sebagai persiapan menghadapi tugas tersebut, pada Mei lalu, adalah meminta informasi tentang kondisi klub dan tim, melalui pembicaraan dengan orang-orang yang ia kenal sejak periode pertamanya bersama Real Madrid, di samping meminta laporan dari seluruh departemen, yang memuat banyak detail yang akurat.

Salah satu spesialis di salah satu departemen itu mengatakan: "Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada kami, tetapi tidak memaksakan apa pun. Ia mengikuti hampir seluruh bidang dengan cermat, dan ingin mengetahui segala sesuatu yang dapat memengaruhi para pemain."

Mourinho juga berupaya mengenal para pemain secara individual, melalui beberapa panggilan telepon, tetapi komunikasi sebagian besar berlangsung melalui pesan, mengingat banyak di antara mereka sedang berada bersama tim nasional masing-masing untuk mengikuti Piala Dunia.

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Komunikasi berlanjut secara teratur setelah itu, dan sumber-sumber menyebutkan bahwa kemudahan berkomunikasi dengan sang pelatih merupakan salah satu ciri paling menonjol dari periodenya saat ini, yang menjadi perbedaan jelas dari suasana yang mewarnai hubungan antara tim utama dan staf kepelatihan Xabi Alonso musim lalu.

Sebuah sumber yang dekat dengan salah satu pemain terkemuka mengatakan: "Ia tahu bagaimana cara berbicara dengan mereka, dan ini adalah hal mendasar di ruang ganti yang berisi sekian banyak pemain dengan kepribadian kuat."

Hal itu tidak berarti Mourinho secara ajaib berhasil mengakhiri masalah-masalah kronis yang dialami Real Madrid, sebab hubungan di dalam lapangan antara Kylian Mbappe dan Vinicius Junior masih menjadi sumber kekhawatiran, misalnya.

Meskipun performa membaik sejak Arda Guler mendapat peran yang lebih besar dan Federico Valverde dipindahkan ke posisi bek kanan, semua orang menyadari bahwa tim masih memiliki ruang besar untuk berkembang, dan hal ini sedang dibahas di dalam ruang ganti.

Departemen medis mengalami salah satu perubahan paling mencolok selama musim panas, dengan kembalinya Dr. Niko Mihic ke posisi penanggung jawab departemen, setelah ia melanjutkan tugasnya pada Januari lalu, di mana dilakukan restrukturisasi besar yang mencakup kepergian dua staf, dan perekrutan Dr. Alexandre Cruz yang datang dari Monaco.

Sebuah rencana disusun untuk menerapkan pengawasan yang lebih ketat terhadap kondisi fisik para pemain selama musim ini, melalui peningkatan tindakan pencegahan dan sesi latihan di pusat kebugaran serta program pemulihan setelah pertandingan, dengan tujuan menghindari cedera.

Mourinho mengatakan dalam konferensi pers awal bulan ini, bahwa Real Madrid mencapai pertengahan Oktober "untuk pertama kalinya dalam sepuluh tahun terakhir" tanpa ada "satu pemain pun" yang mengalami cedera.

Sesi latihan di bawah kepemimpinan Mourinho memakan waktu sedikit lebih singkat, karena durasinya berkisar antara satu jam hingga satu jam seperempat paling lama, tetapi dengan intensitas yang tinggi, dengan fokus selalu pada bola. Sang pelatih juga berupaya menegaskan alasan-alasan teknis di balik segala hal yang ia rencanakan untuk dilaksanakan di dalam lapangan.

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Para pemain diminta untuk tiba di markas latihan sebelum setiap sesi dengan rentang waktu antara satu setengah jam hingga dua jam, dengan keharusan menyantap sarapan bersama di sana.

Adapun pertemuan analisis video, hanya terbatas pada hari-hari menjelang pertandingan, meskipun sesi tambahan diadakan dalam kasus-kasus tertentu untuk beberapa pemain.

Sumber-sumber menyebutkan bahwa kedisiplinan terhadap waktu menjadi lebih baik, dan sistem di dalam tim menjadi lebih teratur, tetapi rekaman video terbaru menunjukkan bahwa para pemain tidak selalu tiba tepat waktu.

Di sisi akademi junior, Mourinho menunjukkan perhatian besar terhadapnya, meskipun akademi itu secara jelas tidak menempati posisi sentral dalam rencananya untuk menyusun tim. Asistennya, Joao Tralhao, mengemban peran sebagai penghubung utama dengan akademi, tetapi pelatih Portugal itu meminta, tak lama setelah kedatangannya, laporan dari manajemen akademi tentang seluruh pemain berdasarkan posisi mereka, mulai dari tim U-19 hingga Real Madrid Castilla, tim cadangan yang berisi para lulusan akademi dan berlaga di divisi tiga Liga Spanyol.

Sejak saat itu, Mourinho mulai memilih para pemain yang ingin ia sertakan dalam latihan bersama tim utama atau yang ingin ia panggil untuk pertandingan, setelah sebelumnya pemilihan lebih banyak bergantung pada kriteria lain, seperti para pemain yang lebih jarang bermain secara reguler bersama Castilla atau Real Madrid C.

Seperti yang dilakukan Xabi Alonso, Mourinho mengurangi jumlah orang yang bepergian bersama tim ke pertandingan tandang, untuk menghindari keberadaan terlalu banyak orang di sekitar para pemain ketika hal itu tidak benar-benar diperlukan. Meski demikian, tampaknya tidak ada kekhawatiran mengenai bocornya susunan pemain inti.

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Mourinho lebih memilih memberitahukan kepada seluruh tim nama-nama pemain yang akan memulai pertandingan sehari sebelum jadwal laga, yang mungkin terlihat mengejutkan mengingat sensitifnya masalah ini selama periode pertamanya bersama Real Madrid, serta kemarahan besar yang ditimbulkan oleh bocornya susunan pemain inti selama pengalaman sebelumnya bersama Benfica.

Pelatih Portugal itu memandang bahwa cara ini merupakan sarana yang baik untuk memotivasi para pemain dan membantu mereka mempersiapkan diri secara mental dengan tepat, selain untuk menghindari suasana tegang pada hari pertandingan.

Real Madrid juga mengalami diskusi internal yang luas mengenai jumlah jam yang dihabiskan Mourinho dan para anggota staf kepelatihannya di Valdebebas, karena sebuah sumber yang mengetahui rutinitas sang pelatih mengatakan: "Ia tidur di sana hampir setiap hari."

Sejak awal, penting bagi Mourinho untuk memulai proses perubahan yang bertujuan menanamkan budaya harian baru di dalam klub, dan ia menyadari bahwa proses ini tidak akan membuahkan hasil secara instan.

Mourinho dan kelompok barunya akan menjalani ujian terberat mereka sejauh ini pada hari Minggu dalam El Clasico melawan Barcelona.



