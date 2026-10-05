Bola-bola mati menjadi fokus perhatian Zinedine Zidane sejak menangani timnas Prancis menggantikan Didier Deschamps selepas berakhirnya Piala Dunia 2026.

Surat kabar Prancis "L'Equipe" menyebutkan bahwa Zidane berupaya memperbaiki penampilan timnas Prancis dalam aspek ini, yang masih membutuhkan pengembangan pada periode mendatang.

Tugas ini sebagian besar diserahkan kepada asisten Zidane, David Betoni, yang memberikan perhatian khusus pada fase-fase permainan ini, meski Zidane mengakui bahwa stafnya belum memiliki waktu yang cukup untuk menggarap aspek ini sejak ia mengemban tanggung jawab tersebut.

Zidane mengatakan dalam pernyataannya sebagaimana dikutip jaringan "Foot Mercato": "Kami mengerjakannya sebagai satu tim, tetapi asisten saya David Betoni adalah penanggung jawab utamanya karena ia memberikan perhatian khusus pada fase-fase permainan ini. Kami belum punya banyak waktu untuk menggarap bola-bola mati sampai saat ini, tetapi tentu saja ini adalah aspek yang sangat penting bagi saya."

Pertandingan berikutnya FRA UEFA Nations League A 14.45 BEL

Meski demikian, mantan pelatih Real Madrid itu pernah menjadikan bola-bola mati sebagai senjata yang efektif bersama tim ibu kota Spanyol tersebut, dengan sangat mengandalkan pemain seperti Toni Kroos, Luka Modric, Sergio Ramos, dan Cristiano Ronaldo.

Adapun bersama timnas Prancis, Zidane kini harus beradaptasi dengan pola permainan yang berbeda, dan ia sudah mulai menjajaki solusi-solusi baru.

Dalam pertandingan melawan Italia, timnas Prancis secara mencolok berupaya memanfaatkan kemampuan teknis para pemain ofensifnya, di mana banyak dari mereka ditempatkan di luar kotak penalti saat tendangan sudut, dan pendekatan ini kini harus dilanjutkan agar timnas Prancis lebih efektif dalam aspek ini, mungkin dimulai saat menghadapi Belgia.

Timnas Prancis bersiap menghadapi Belgia malam ini, Senin, di Stade de France, dalam rangka laga keempat UEFA Nations League, dengan catatan bahwa pasukan Les Bleus memuncaki grup dengan 7 poin, sementara Belgia mengoleksi 6 poin di posisi kedua.



