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Zaion SuzukiGetty Images

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Senilai 33 juta euro, kiper Jepang di ambang bergabung dengan Paris Saint-Germain

Transfers
Z. Suzuki
Juventus
Paris Saint-Germain
Jepang
Italia
Prancis

Kesepakatan sedang dalam proses penyelesaian

Paris Saint-Germain telah mengajukan tawaran resmi kepada Parma untuk merekrut kiper asal Jepang, Zion Suzuki, pada bursa transfer musim panas ini.

Jurnalis Italia sekaligus pakar mercato, Fabrizio Romano, menyebutkan bahwa Paris Saint-Germain telah mengajukan tawaran senilai 33 juta euro kepada Parma untuk merekrut kiper Jepang Suzuki.

Ia menambahkan bahwa Paris Saint-Germain kini unggul atas Juventus setelah mengirimkan tawaran resmi tersebut, dan Parma siap untuk melangkah maju.

Ia menuturkan bahwa Saint-Germain juga telah menyampaikan tawarannya kepada Suzuki, seraya menegaskan bahwa kesepakatan tersebut sedang dalam proses penyelesaian.

Perlu diketahui bahwa Lucas Chevalier dan Matvey Safonov bergantian tampil sebagai pemain utama untuk menjaga gawang Saint-Germain pada musim lalu, setelah penjualan Gianluigi Donnarumma ke Manchester City.

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