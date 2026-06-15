Senegal Memperoleh Kembali Senjata Andalan Beberapa Jam Sebelum Pertandingan Melawan Prancis

Staf pelatih Tim Nasional Senegal, yang dipimpin oleh pelatih Pape Thiaw, menerima kabar gembira menjelang pertandingan mereka melawan Prancis di Piala Dunia 2026.

Menurut situs "Foot Mercato", semua pemain timnas Senegal telah kembali berlatih.

Salah satu kabar terpenting adalah kembalinya Idrissa Gaye, yang menjadi kabar menggembirakan bagi staf teknis dan para penggemar.

Gelandang Everton tersebut, yang sebelumnya meninggalkan sesi latihan lebih awal setelah mengalami cedera ringan, telah diistirahatkan sebagai tindakan pencegahan oleh tim medis.

Pada hari Senin, wakil kapten timnas Senegal ini kembali mengikuti latihan bersama secara penuh, dan ikut serta dalam seluruh sesi latihan tanpa kendala yang terlihat. Kehadirannya ini mengakhiri kekhawatiran mengenai kondisi fisiknya, dan menjadi pertanda positif bagi Babi Thiaw menjelang pertandingan melawan Prancis.

Senegal kini dapat menghadapi pertandingan ini dengan skuad lengkap, dengan harapan meraih hasil positif.