Seluruh pertandingan sepak bola di Argentina akan dihentikan pada menit kesepuluh, untuk memberikan tepuk tangan selama satu menit sebagai penghormatan kepada Lionel Messi, setelah keputusannya untuk pensiun dari tim nasional.

Bintang klub Amerika Inter Miami yang berusia 39 tahun itu sebelumnya mengumumkan pada awal pekan ini bahwa ia tidak akan bermain lagi untuk timnas Argentina, setelah keikutsertaannya di Piala Dunia musim panas ini.

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Messi mengatakan bahwa keputusan itu "menyakiti relung jiwaku", namun ia menambahkan bahwa ia "menyadari waktunya telah tiba" untuk berhenti membela Argentina, yang ia bawa meraih gelar Piala Dunia 2022, serta Copa America 2021 dan 2024.

Asosiasi Sepak Bola Argentina "AFA" menegaskan pada Kamis malam bahwa seluruh pertandingan "di semua kategori" di dalam negeri akan dihentikan, ketika pertandingan mencapai menit kesepuluh, untuk menggelar tepuk tangan penuh selama satu menit.

Nomor 10 memiliki makna simbolis khusus bagi Messi, karena ia mengenakannya bersama sebagian besar klubnya dan bersama timnas negaranya. Keputusan ini mencakup pertandingan sepak bola pria dan wanita, di samping futsal dan sepak bola pantai.

Asosiasi menambahkan dalam pernyataannya: "Selain itu, stadion yang dilengkapi dengan layar harus menayangkan video institusional asosiasi sebelum pertandingan dimulai".

Prosesi tepuk tangan itu sebenarnya sudah dimulai pada hari Rabu, selama pertandingan Piala Argentina antara Velez Sarsfield dan Boca Juniors.

Piala Dunia musim panas ini merupakan yang keenam dalam perjalanan karier Messi, yang menjadi pemain kedua saja, setelah pemain Brasil Cafu, yang tampil di 3 pertandingan final Piala Dunia pria.

Mantan bintang Barcelona itu memegang rekor jumlah penampilan bersama timnas Argentina, dengan koleksi 207 pertandingan, di samping rekor jumlah gol dengan 125 gol.

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